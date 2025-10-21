Yelp a décidé de frapper un grand coup en intégrant massivement l'intelligence artificielle dans ses services. La plateforme, célèbre pour ses avis sur les commerces locaux, vient de lancer plus de 35 nouvelles fonctionnalités. Celles-ci visent à la fois à simplifier la vie des professionnels et à enrichir l'expérience des utilisateurs grâce à des interactions plus fluides et visuelles.

Comment l'IA de Yelp réinvente-t-elle la lecture des menus ?

La fonctionnalité la plus remarquable est sans doute "Menu Vision" : en pointant simplement l'appareil photo de son smartphone sur un menu physique, l'application fait apparaître des bulles interactives à côté des plats.

Un clic sur une bulle, et voilà que s'affichent des photos prises par d'autres clients ainsi que des extraits d'avis pertinents. Cette application pratique de l'intelligence artificielle s'appuie sur des millions de photos pour garantir des résultats pertinents. L'outil transforme une simple feuille de papier en un guide visuel et interactif, levant les doutes au moment de la commande.

Crédits : Yelp

Quels sont les nouveaux assistants virtuels pour les professionnels ?

Yelp pense aussi aux commerçants, souvent en sous-effectif. La plateforme lance deux assistants virtuels conçus pour automatiser la gestion des clients. Le premier, Yelp Host, est destiné aux restaurants.

Il peut répondre au téléphone 24/7, prendre, modifier ou annuler des réservations, gérer les listes d'attente et même répondre aux questions fréquentes comme « acceptez-vous les chiens ? ».

Le second, Yelp Receptionist, s'adresse à un plus large éventail d'entreprises locales pour qualifier les prospects et planifier des rendez-vous. Ces outils sont pré-entraînés avec les données de Yelp pour être opérationnels quasi instantanément.

Crédits : Yelp

Comment la recherche sur Yelp devient-elle plus intuitive ?

Au-delà de ces nouveautés majeures, l'expérience de recherche a été entièrement repensée pour être plus naturelle. Il est désormais possible de poser des questions directement dans la barre de recherche, à l'écrit comme à la voix, en utilisant un langage de tous les jours.

Par exemple, on peut demander « où trouver un bar à vin calme avec une terrasse ? ».

Cette approche de recherche conversationnelle s'inscrit dans une tendance de fond, où les utilisateurs attendent des réponses directes plutôt qu'une simple liste de résultats. L'assistant IA de Yelp peut aussi répondre à des questions complexes sur n'importe quel commerce en se basant sur sa page, ses photos et les avis des clients.