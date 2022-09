AirPods Pro 2 : les écouteurs sans fil d'Apple sont enfin là

Apple a présenté sa nouvelle collection de produits pour la rentrée. L'iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max du côté du smartphone star de la marque, tandis qu'une montre connectée Apple Watch Ultra taillée pour les sports extrêmes et l'aventure accompagne la sortie de l'Apple Watch Series 8 et une deuxième génération pour l'Apple Watch SE dans l'entrée de gamme.

Comme attendu, les annonces n'auraient pas été complètes sans la deuxième génération des écouteurs sans fil AirPods Pro qui a su se faire attendre depuis fin 2019. Ils se distinguent toujours par la réduction active du bruit, mais elle est vantée deux fois plus efficace que sur la génération précédente.

Puce H2 et mode Transparence adaptatif

Avec leur design intra-auriculaire et quatre tailles d'embouts (XS, S, M et L), les nouveaux AirPods Pro capitalisent pour cela sur une puce H2 (Apple Silicon) plus puissante qui prend la succession de la puce H1, et une optimisation du placement de l'évent acoustique et des micros. La puce H2 permet en outre d'améliorer le mode Transparence (écoute audio sans se couper du monde extérieur) qui devient adaptatif.

De manière dynamique, le volume de certains bruits ambiants pourra ainsi être réduit. Apple donne l'exemple de nuisances générées par des travaux en cours sur un chantier ou sur la voirie. Avec un traitement sur l'appareil, la puce est capable d'analyser le son environnant 48 000 fois par seconde pour réagir à l'exposition à des nuisances sonores trop élevées.

Le format audio lossless (sans perte) n'est pas de la partie comme on aurait pu le croire. Par contre, l'audio spatial devient personnalisé pour mieux adapter l'immersion à la morphologie de chacun (tête et oreilles). Cette personnalisation s'appuie sur la création d'un profil avec la caméra TrueDepth de l'iPhone.

En plus du capteur de force au niveau des tiges pour le contrôle de la lecture et les appels, les nouveaux AirPods Pro ont droit à l'introduction du contrôle au toucher via l'ajout d'une couche capacitive. Il sera alors possible de régler directement le volume avec un balayage vers le haut ou le bas.

Un boîtier de charge amélioré

Sur une seule charge, l'autonomie des AirPods Pro 2 est portée à jusqu'à 6 heures de temps d'écoute avec la réduction du bruit active, et elle atteint 30 heures avec le boîtier de charge. Pour les AirPods Pro originaux, elle est respectivement 4,5 heures et 24 heures.

Hormis le câble Lightning, le boîtier de charge est compatible avec le chargeur de l'Apple Watch, MagSafe et les chargeurs Qi. Un haut-parleur est intégré pour des informations sonores concernant le jumelage, la batterie faible ou le début de la recharge. Faire sonner le boîtier aidera également à le retrouver le cas échéant. La puce U1 permettra de le localiser précisément en suivant des indications sur l'iPhone (avec puce U1).

Certifiés IPX4 tout comme le boîtier de charge, les AirPods Pro de 2e génération seront en précommande à partir du vendredi 9 septembre pour une disponibilité le 23 septembre. Leur prix est de 299 €. Les AirPods Pro de première génération avaient été lancés à 279 €.