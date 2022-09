AirPods Pro 2 : préparez-vous à du changement

Apple prépare le lancement de la série iPhone 14 et des montres connectées Apple Watch Series 8 le 7 septembre. Un autre gadget à succès y est attendu.

La conférence de presse d'Apple du 7 septembre sera l'occasion de présenter la série iPhone 14 qui va une nouvelle fois tenter de prolonger le succès de la gamme tout en différenciant plus nettement les versions Pro avec, au-delà d'une partie photo plus raffinée, le passage à un poinçon dans l'écran et l'utilisation d'un SoC avancé Apple A16 quand les iPhone 14 standard resteront en Apple A15 (celui des iPhone 13).

L'événement permettra aussi de dévoiler les montres connectées Apple Watch Series 8 qui continueront de faire évoluer le gadget wearable et ajouteront peut-être une Apple Watch Pro destinée aux sports extrêmes avec une coque renforcée et une autonomie plus importante.

Un autre produit à succès d'Apple pourrait être renouvelé : les écouteurs TWS AirPods Pro. Cela fait plus de deux ans qu'ils ont été lancés sur le marché et il a été question ces derniers mois de l'arrivée d'une nouvelle évolution.

Design similaire, renouvellement interne

Le journaliste Mark Gurman indique dans sa newsletter Power On que des AirPods Pro 2 feront bien partie des annonces de la conférence du 7 septembre, ce qui confirmerait un lancement avant la fin de l'année prédit entre autres par l'analyste Ming-Chi Kuo.

Les nouveaux AirPods Pro devraient profiter d'une puce H2 améliorée, une détection in-ear plus élaborée, le support (pour la première fois pour un produit Apple) du Bluetooth LE (Low Energy) et une autonomie renforcée.

Si l'oreillette elle-même ne devrait pas changer outre mesure, il a été question de la suppression de la tige courte du modèle original mais cela reste sujet à débat. Et pour les têtes en l'air, l'étui de rangement des écouteurs devraient désormais supporter la fonction Find My.