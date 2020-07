AMD Epyc Milan : le processeur pour serveur en Zen 3 repéré

La deuxième génération de processeurs Epyc, nom de code Rome, a permis à AMD de confirmer avec succès sa légitimité sur le segment des processeurs pour serveurs.

Après la conquête rapide de parts de marché face à un Intel ultra dominateur, c'est la troisième génération Epyc Milan qui se prépare et fera son apparition avant la fin de l'année.

Elle exploitera l'architecture Zen 3 gravée en 7 nm+ et devrait donc être en mesure proposer un nouveau bond dans les performances. En attendant leur officialisation, un prototype a été repéré et livre quelques informations.

Cette version non finalisée présente des cadences de 1,5 GHz (base) et 2,2 GHz (boost) mais ne livre pas le nombre de coeurs embarqués. Cela ne présume pas des cadences finales et l'on a déjà vu des prototypes aux fréquences similaires atteindre 3,4 GHz en boost dans leur version finalisée.

Sur Twitter, le leaker Komachi fait référence aux Epyc Milan sous le nom Genesis et le site Wccftech rappelle que la prochaine génération de processeurs Ryzen Threadripper 4000 en Zen 3 porte le nom de code Genesis Peak.

De là à voir des points de similitude entre les deux familles, il n'y a qu'un pas qui demandera toutefois plus de détails pour en confirmer la proximité. On ne sait pas encore non plus si la famille Epyc Milan dépassera la configuration de 64 coeurs / 128 threads des Epyc Rome actuels.

Il semblerait que non, pas plus qu'on ne trouverait le support du SMT4 (4 threads par coeur), un temps supposé pour Epyc Milan.

La troisième génération supportera l'interface PCie 4.0 et la mémoire DDR4, avec toujours une compatibilité avec le socket SP3 et des TDP attendus entre 125W et 225W.

Au-delà de l'évolution légère de la finesse de gravure, le redesign de l'architecture apporté avec Zen 3 devrait assurer une solide progression des performances par rapport à Zen 2, qui dérivait encore de l'architecture Zen initiale.