Le cours d'AMD au plus haut depuis...20 ans

Le groupe AMD a vu son cours en Bourse revenir à des valeurs qu'il n'avait plus connu depuis près de 20 ans.

Profitant du retard d'Intel dans la gravure en 10 nm et de son propre passage au 7 nm tout en ayant créé une offre diversifiée dans les processeurs et déployé une nouvelle génération de cartes graphiques, le groupe AMD a connu en 2018 et 2019 un rebond significatif.

La pénurie des processeurs Intel et l'attractivité de son offre ont contribué à faire rapidement remonter sa part de marché et la firme donne régulièrement les signes d'une roadmap fournie qui trace une voie sur les années à venir.

Tous ces éléments ont conduit le cours en Bourse d'AMD à connaître un solide regain de valeur depuis 2018, au point de revenir désormais à ses records de...l'an 2000 !

Bloomberg indique que le cours, profitant d'une hausse de 5,8% à la faveur de commentaires positifs d'analystes financiers, a atteint 48,53 dollars, légèrement au-dessus du record de 48,50 dollars datant de début juin 2000 et jamais revu depuis.

Les observateurs estiment qu'AMD pourra maintenir sa position en 2020, alors qu'Intel commencera seulement à étendre ses gammes de processeurs gravés en 10 nm, ce qui devrait continuer à faire grimper la valeur du cours.

L'annonce attendue de l'architecture Zen 3, qui exploitera une gravure en 7 nm EUV, et la présence d'AMD dans les consoles de salon next-gen qui seront lancées au second semestre, participent de cet optimisme ambiant.