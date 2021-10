Apple M1 Max : son GPU au-dessus de la RTX 3080 Mobile dans GFXBench

Le SoC Apple M1 Max continue de faire des étincelles dans les benchmarks et affiche des résultats supérieurs par rapport à des cartes graphiques haut de gamme.

Avec ses MacBook Pro, Apple a présenté deux SoC dérivés de sa puce M1 présentée fin 2020. Les plates-formes M1 Pro et M1 Max, avec 10 coeurs CPU et 16 ou 32 coeurs GPU, promettent de pousser plus loin les performances tout en conservant une bonne autonomie pour des machines portables.

Les premiers benchmarks tombent et la puce M1 Max semble véritablement fournir d'impressionnantes qualités, tant par son CPU que par sa partie graphique, aidée par sa mémoire unifiée et une bande passante pouvant atteindre jusqu'à 400 Go/s.

La partie GPU peut ainsi développer une capacité de traitement de 10,4 TFLOPS, dans la lignée d'une RTX 3060 Mobile avec une puissance beaucoup plus faible de 60W.

Sur le benchmark GFXBench, le GPU de la puce M1 Max montre aussi des valeurs impressionantes qui le situeraient au-delà des RTX 3080 Mobile de Nvidia et Radeon RX 6800M d'AMD.

Une puissance GPU qui se confirme

Si les résultats peuvent être sujets à caution (benchmark plutôt dédié smartphone, pas les mêmes API testées...) et désavantager les cartes graphiques mobiles, la progression est très nette par rapport à l'Apple M1 (qui ne dispose que de 8 coeurs GPU).

Sur le test Metal, le M1 Max obtient un score de 68870, contre 20581 pour un MacBook Pro 13 avec puce M1, ou 42510 pour le MacBook Pro 16 avec processeur Intel, note MacRumors.

Grâce à la flexibilité de sa plate-forme matérielle, Apple pourrait faire encore mieux. Mark Gurman, de Bloomberg, rappelait il y a peu la rumeur d'un SoC Apple Silicon de 40 coeurs CPU et 64 ou 128 coeurs GPU selon les configurations, pour un futur Mac Pro en version ARM...