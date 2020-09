Apple Silicon : les premiers Mac ARM annoncés en novembre

Apple devrait faire plusieurs séries d'annonces ces prochaines semaines et dévoiler de multiples produits dans différentes catégories. Si la série iPhone 12 sera le point d'orgue des présentations, on attend aussi des montres connectées Apple Watch, des tablettes iPad et les premiers ordinateurs Mac dotés d'un processeur Apple Silicon au lieu d'Intel.

Les gadgets et les tablettes pourraient être annoncées dès ce 15 septembre, tandis que les iPhone 12 auraient droit à une présentation en octobre seulement, du fait des retards accumulés lors du développement pour cause de Covid-19.

Et selon Bloomberg, c'est en novembre que seront dévoilés les premières machines Mac exploitant un processeur ARM. On pense à ce fameux MacBook 12 pouces qui a fait l'objet de différentes rumeurs et qui, à défaut d'offrir énormément de puissance, assurerait 15 à 20 heures d'autonomie et à un tarif modéré.

S'agira-t-il d'un SoC Apple A14X présent aussi dans les futures générations d'iPad ? La rumeur court...

Quant aux iPad attendus, Apple annoncerait un iPad Air au design toujours plus proche de celui de l'iPad Pro mais qu'il faudra pourtant bien différencier d'une façon ou d'une autre.

Cela passera par un processeur un peu moins puissant (Apple A14 ?) et l'absence de certaines fonctionnalités comme l'écran Pro Motion qui resterait l'apanage de l'iPad Pro. Cette montée en gamme pourrait cependant influer sur le prix qui se situerait plutôt vers 600 à 650 dollars que les 499 dollars de l'actuel iPad Air.