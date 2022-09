Apple Watch Ultra : la montre connectée résistante à l'extérieur...et à l'intérieur ?

| Source : The Verge

L'Apple Watch Ultra est une nouvelle venue dans la gamme des montres connectées d'Apple et elle arrive avec de grosses ambitions sur les sports extrêmes. Mais résiste-t-elle aussi à un démontage ?

Les iPhone 14 et iPhone 14 Pro n'ont pas été les seules vedettes de la présentation du 7 septembre. La firme à la pomme a également dévoilé les montres connectées Apple Watch Series 8 avec un modèle totalement inédit en haut de gamme : l'Apple Watch Ultra.

Anticipée sous la dénomination Apple Watch Pro, ce nouveau nom se généralisera peut-être sous la forme d'un iPhone 15 Ultra l'an prochain et veut signaler une forme d'excellence dans les produits électroniques de la marque.

L'Apple Watch Ultra, avec son gros boîtier en titane de 49 mm, sa batterie de plus grande capacité et sa résistance aux chocs associée à une étanchéité avancée permettant de l'utiliser en plongée, serait donc l'arme ultime du sportif aguerri, malgré une autonomie qui reste très légère (trois jours) par rapport aux montres connectées sportives haut de gamme du marché (jusqu'à plusieurs semaines).

Et à l'intérieur de l'Apple Watch Ultra ?

Si elle est extraordinaire par ses caractéristiques à l'extérieur, l'est-elle aussi à l'intérieur ? iFixit a tenté le démontage de la montre connectée pour évaluer si elle est éventuellement réparable, toujours dans l'optique d'un droit à réparer soi-même les appareils électroniques qu'Apple a souvent eu tendance à esquiver (mais le démontage de l'iPhone 14 donne de l'espoir).

Les composants de la montre connectée sont accessibles en démontant le dos en céramique du boîtier tenu par quatre vis. Toutefois, le remplacement de la batterie (qui offre une capacité de 2,1 Wh, plus généreuse que celle de l'Apple Watch Series 8) imposera de sortir aussi l'écran tactile OLED de son logement sans l'abîmer, ce qui relève d'un défi que même iFixit n'a pas su relever.

On notera d'ailleurs que si l'écran est bien protégé dans son boîtier contre des chocs latéraux, une forte pression contre l'écran risque de le dégrader. Un autre point faible dans la capacité de réparation de l'Apple Watch Ultra porte logiquement sur son étanchéité.

Gare à l'étanchéité

La montre est certifiée pour supporter une pression équivalente à une profondeur de 100 mètres mais cela impose une conception spécifique. Les utilisateurs de montres de plongée le savent, ouvrir un tel gadget risque souvent de saboter les joints d'étanchéité et il est généralement recommandé de faire appel à un équipement dédié pour vérifier que l'étanchéité n'a pas été compromise.

Le cas de l'Apple Watch Ultra n'est pas différent et la dissociation du dos du boîtier met aussitôt en péril l'étanchéité de la montre en déplaçant les joints et en abîmant le gel prépositionné.

Credit : iFixit

Ouvrir la montre connectée soi-même présentera donc un vrai risque à ce niveau et demandera un soigneux travail de remontage pour replacer les joints correctement. Au-delà de ces difficultés initiales, iFixit note l'effort d'Apple dans la conception de sa montre connectée pour sports extrêmes et la facilité d'accès et de remplacement des composants internes.

Il y aurait donc un véritable travail de redesign interne à l'oeuvre sur certains appareils de la firme (les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max échappent encore à cette tendance) dont on espère qu'il se généralisera rapidement à l'ensemble des catégories de produits d'Apple. Mais réparer un produit aussi exigeant que l'Apple Watch Ultra ne s'annonce pas simple.