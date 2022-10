Pendant que ça bloque avec TF1, Canal+ signe avec M6

Les groupes TF1 et Canal+ sont engagés dans un bras de fer sur la rétribution pour la distribution des chaînes de la TNT de TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI) dans les offres de Canal+, en particulier pour l'accès par satellite TNT Sat.

La diffusion est interrompue depuis début septembre pour plusieurs millions de foyers dont les téléspectateurs et abonnés doivent trouver des alternatives (box opérateur, autre offre satellite Fransat, applications mobiles et portail Web de TF1) en attendant la résolution du différend commercial, sans même avoir la possibilité de dénoncer leur contrat d'abonnement.

Le groupe TF1 a bien tenté de forcer la relance de la diffusion par voie judiciaire mais les deux décisions, initiale puis en appel, lui ont donné tort en affirmant par deux fois que Canal+ n'était pas tenu de rétablir le signal.

Pendant que la situation reste donc bloquée, alors qu'approche à grands pas la Coupe du Monde de Football 2022 pour laquelle TF1 doit retransmettre 28 matchs sur 64, les négociations sur les accords de distribution se passent mieux entre Canal+ et le groupe M6.

Canal+ et M6 s'entendent sur la distribution des chaînes

Les deux entreprises annoncent avoir renouvelé leurs accords de distribution des chaînes en clair de la TNT de M6 (M6, W9, 6ter, Gulli) et des chaînes thématiques payantes (Paris Première, Téva, M6 Music...) dans les offres Canal.

Pas de tensions ni de litige ici, les accords couvrent la distribution des chaînes ainsi que l'accès à l'offre de contenus comme ceux de la plateforme 6Play. Les deux groupes média n'ont pas précisé les montants négociés ni leur durée, les précédentes négociations ayant eu lieu en 2018, comme dans le cas de TF1.

Ces accords de distribution entre Canal+ et M6 vont-ils contribuer à assouplir les positions face à TF1 ? Rien n'est moins sûr. Le groupe de Bouygues a adopté une ligne dure pour la rétribution de ses chaînes gratuites comme élément de sa stratégie dans un contexte de baisse des revenus publicitaires et de concurrence accrue des plateformes de streaming vidéo et VOD américaines.

Des contextes différents

L'échec de sa fusion avec M6, acté début septembre, impose à TF1 de poursuivre son développement en solo et de trouver de nouvelles sources de revenus. La négocation du montant pour la rétribution de ses chaînes est donc cruciale et céder sur le prix reviendrait à voir les autres distributeurs réclamer à leur tour une ristourne.

La plateforme Molotov, tout en ayant signé des accords de distribution après avoir intégré les chaînes dans son offre payante, s'est d'ailleurs rangée derrière le groupe Canal pour contester le montant réclamé et l'impossibilité d'une diffusion en offre gratuite.

En l'état, TF1 ne cède donc pas de terrain, quitte à en pâtir lourdement au niveau des audiences et laisser France Télévisions en profiter. Le mois de septembre a été compliqué et l'approche du Mondial de Football 2022 risque d'être douloureux si aucune solution n'est trouvée.

TF1 pourrait malgré tout tenter d'assurer une diffusion des chaînes via les satellites Astra sans passer par Canal+. Une solution coûteuse et qui n'est présentée que comme des "tests techniques" pour le moment mais qui est aussi sans doute l'affirmation de sa détermination à ne pas céder face à Canal+.