Call of Duty Modern Warfare 2 : la béta déjà plombée par les tricheurs

Call of Duty est en perte de vitesse et la franchise semble avoir beaucoup de mal à faire table rase du passé et à assainir sa communauté.

La licence Call of Duty reste parmi les plus populaires du marché du jeu vidéo et pourtant elle est également parmi les plus décriées chaque année.

En cause : le nombre hallucinant de tricheurs qui polluent les expériences multijoueurs sur les différents jeux d'Activision. Et force est de constater que ce n'est pas Modern Warfare 2, dont la sortie est prévue d'ici quelques semaines, qui va changer la donne.

Activision a ainsi lancé des phases de bêta test, avec une première session le week-end dernier et des promesses à la clé : un jeu plus dynamique, pas mal de nouveautés et un jeu aussi plus sain...

Les tricheurs toujours aussi nombreux...

On a ainsi pu s'essayer au nouveau mode de jeu Sauvetage de prisonnier et de nouvelles armes... En revanche, un aspect n'a pas dépaysé les joueurs présents : la triche est encore largement de la partie et exaspère déjà...

La béta ne présentait aucun enjeu réel, puisque les progressions obtenues ne seront pas récupérables dans le jeu final... Pourtant, cela n'a pas empêché des centaines de tricheurs de venir gâcher la fête : aimbots, wallhack, téléportation, il semble que la trousse à outil du parfait petit troll est déjà compatible avec Modern Warfare 2.

Des promesses, encore...

La situation est d'autant plus préoccupante que les mesures anti triche d'Infinity Ward semblent dépassées alors que le jeu n'est pas encore sorti... Pourtant le studio a clairement annoncé que la triche ne serait pas tolérée et que tout serait mis en place pour lutter contre ces comportements toxiques pour l'avenir du jeu.

Interpellé à ce sujet, Infinity Ward a de nouveau réalisé la promesse des vagues de ban et de dispositifs efficaces pour lutter contre les tricheurs... Encore.