GNT : le top des actualités de la semaine qu'il ne fallait pas manquer

Après le B2021 posant les bases de la philosophie Neo-Rugged voulue par la jeune marque iiiF150, c'est un smartphone plus ambitieux qui fait suite. Le modèle R2022 propose un SoC plus puissant et un grand affichage tout en conservant les caractéristiques de robustesse et d'étanchéité, mais aussi de très grande autonomie. Avec le petit plus du module de vision nocturne, mais en conservant un tarif raisonnable. Voyons ceci en détail.