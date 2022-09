Google abandonne son Pixelbook et plus largement le marché du PC portable

Après plusieurs années d'une croissance galopante, ChromeOS connait un coup d'arrêt : la réalité du marché du PC portable rattrape Google et frappe ainsi désormais les Chromebooks.

Le marché du Chromebook stagne





En conséquence, Google aurait tout simplement abandonné son nouveau PixelBook. L'ordinateur portable sous ChromeOS ne sortira donc pas, et plus largement encore : Google abandonnerait au moins temporairement le marché du PC pour se focaliser sur les secteurs qui se veulent plus rentables.

Google devait pourtant faire du PixelBook une vitrine technologique pour ChromeOS et tout simplement le meilleur ordinateur portable de la marque. Avec son système inscrit dans le Cloud il s'agissait également de l'occasion de sortir ChromeOS de son carcan pour lui offrir plus de liberté et de puissance pour ouvrir certaines fonctionnalités inédites...



Quel intéret pour un Chromebook haut de gamme ?

Le nouveau PixelBook était d'ailleurs pressenti pour intégrer une nouvelle puce maison Google Tensor (comme sur la gamme Pixel 6), en ARM avec l'objectif de venir se mesurer à Apple et ses portables sous puces Apple Silicon M1 et M2.

Google opère actuellement une restructuration interne et les équipes dédiées au développement du PixelBook vont être redéployées vers d'autres domaines.

Si le Chromebook s'invite largement dans les écoles, notamment aux USA via des offres proposées par Google, le marché même de ce type d'appareil est dominé par les appareils de milieu de gamme. Il est donc naturel de se demander si un quelconque Chromebook haut de gamme a vraiment sa place et s'il est véritablement utile de tenter de venir se mesurer à Apple. Par ailleurs, les limites de ChromeOS n'a jamais permis à Google de véritablement se positionner face à Windows, Linux ou macOS, la priorité voudrait donc que ChromeOS évolue avant le matériel.

En outre, les Chromebooks même les mieux équipés du marché composent avec peu de mémoire vive, un processeur aux capacités limitées, sont limités à des tâches de bureautique et excluent tout jeu vidéo.