Pixel 7 et Pixel 7 Pro : Google fera-t-il mieux sur le stockage ?

Quand certains fabricants proposent jusqu'à 1 To de stockage sur leurs smartphones, Google fera-t-il aussi bien avec ses nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro ?

Le voile sera bientôt complètement levé sur la gamme de smartphones Pixel 7 dont Google a déjà confirmé l'existence au printemps. Ils seront porteurs du système d'exploitation Android 13, déjà diffusé sur les anciens modèles Pixel et bientôt proposé par les fabricants de smartphones les plus réactifs.

On connaît déjà largement leur design, entre les images diffusées officiellement et les smartphones aperçus dans la nature, les versions pré-commerciales vendues comme des Pixel 6 Pro et l'unboxing avant l'heure.

Google a confirmé leur date d'officialisation pour le 6 octobre, ne changeant pas excessivement ses habitudes. On sait déjà qu'ils embarqueront un processeur mobile Google Tensor G2 toujours conçu en partenariat avec Samsung sur la base de ses puces Exynos et orienté spécifiquement pour tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle embarquée.

Des coloris exclusifs à chaque modèle

Roland Quandt, du site WinFuture, en dit plus sur les caractéristiques des deux prochains appareils mobiles. Il observe d'abord que le lancement ne laisse aucune place pour un hypothétique Pixel 7 Ultra. Soit ce modèle n'existe pas soit il ne sera lancé que plus tard.

Ensuite, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro vont de nouveau jouer sur les coloris. Deux teintes seront communes : Obsidian et Snow mais chaque modèle aura aussi une teinte exclusive : Lemongrass (vert-jaune lumineux) pour le premier et Hazel (gris-bleu) pour le second.

Concernant la fiche technique, les deux smartphones Android conserveront les mêmes quantités de mémoire que précédemment : 8 Go de RAM pour le Pixel 7 et 12 Go de mémoire vive pour le Pixel 7 Pro. Pour le stockage, les options seront plus riches mais toujours avec une limitation.

Capacité de stockage limitée

Roland Quandt indique en effet que les deux smartphones de Google auront le choix entre 128 Go ou 256 Go de stockage. C'est ce que proposait déjà le Pixel 6 Pro et cela ouvre une nouvelle possibilité pour le Pixel 7, la version précédente étant limitée à 128 Go.

En revanche, la variante 512 Go du Pixel 7 Pro ne devrait pas être proposée en Europe et restera de nouveau une exclusivité US. Sachant que la gamme ne proposera toujours pas de port pour carte micro-SD, les possibilités resteront définitivement plus limitées que chez d'autres fabricants qui peuvent proposer jusqu'à 512 Go, voire 1 To de stockage sur leurs smartphones premium, comme le Galaxy S22 Ultra ou le récent iPhone 14 Pro Max.

Certes, on peut toujours passer par des solutions de stockage en cloud mais la sauvegarde locale a aussi du bon pour ne pas laisser traîner ses données sur des serveurs distants.

Les téléphones Android Pixel 7 et Pixel 7 Pro seront présentés le 6 octobre 2022 et leur commercialisation devrait être assez rapide, deux semaines plus tard, avec une phase de précommande entre les deux.