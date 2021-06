Google repousse l'abandon des cookies tiers dans Chrome

Rétropédalage ou du moins report de Google concernant la fin des cookies tiers dans son populaire navigateur Chrome. Dans le cadre de l'initiative Privacy Sandbox, l'échéance est désormais fixée à fin 2023.

L'impact de cette suppression des cookies tiers sur Chrome - utilisés par les annonceurs pour personnaliser et cibler la publicité - et son remplacement par une autre solution font notamment l'objet d'une enquête antitrust au Royaume-Uni.

S'ils suscitent des inquiétudes concernant le respect de la vie privée, les cookies tiers fournissent une source de revenus pour des contenus en ligne gratuits comme des journaux. Des éditeurs avaient alerté la Competition and Markets Authority, tout aussi inquiets de la solution de remplacement imaginée.

" Sous réserve de notre engagement auprès de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés et conformément aux engagements que nous avons proposés, Chrome pourrait alors supprimer progressivement les cookies tiers sur une période de trois mois, de la mi-2023 et jusqu'à fin 2023 ", écrit Google.

Des cookies tiers aux cohortes

Le groupe justifie vouloir donner plus de temps à l'évaluation et la concertation pour les outils de la Privacy Sandbox. Ils sont également scrutés par la Commission européenne avec l'ouverture de son enquête sur les technologies de publicité en ligne de Google.

Parmi les outils de la Privacy Sandbox, il y a principalement l'API FloC (Federate Learning of Cohorts). Avec cette technologie, de grands ensembles de personnes avec des habitudes de navigation similaires font partie de groupes.

Une cohorte est créée avec des algorithmes de machine learning sur l'appareil en analysant l'historique de navigation web qui demeure privé grâce à de l'apprentissage fédéré. Le ciblage publicitaire se fait en fonction de ces cohortes, sans connaissance de données à caractère personnel pour les sites et annonceurs.

" Nos derniers tests de FloC montrent un moyen de retirer efficacement les cookies tiers de l'équation publicitaire et de cacher les individus au sein de foules de personnes ayant des intérêts communs ", avait déclaré Google en mars. Reste que FloC est loin de rencontrer une adhésion totale.