Honor 30 / 30 Pro / 30 Pro Plus : Les smartphones officialisés

La série Honor 30 avait en partie fuité ces dernières semaines et elle se découvre totalement à l'occasion de sa présentation officielle en Chine. Elle arrive comme d'habitude après le Honor View 30 Pro et un Honor 30S qui en prépare le design.

Cousins de la série Huawei P40, les smartphones Honor 30 offrent eux aussi un design regroupant les capteurs photo dans un grand rectangle débordant du dos et font appel à un poinçon dans l'écran, simple ou double, pour le ou les capteurs photo à l'avant.

Le Honor 30 dispose d'un affichage 6,53 pouces plan OLED FHD+ et poinçon simple tandis que les Honor 30 Pro / 30 Pro+ proposent un écran 6,57 pouces incurvé OLED FHD+, le modèle 30 Pro+ offrant en outre un rafraîchissement d'écran 90 Hz.

Le Honor 30 embarque un nouveau SoC Kirin 985, version allégée du Kirin 990 mais offrant toujours une compatibilité 5G. Les Honor 30 Pro / 30 Pro+ proposent quant à eux le SoC Kirin 990 5G.

Les quantités de RAM varient de 6 à 8 Go et de 128 à 256 Go de stockage, avec une poussée jusqu'à 12 Go de RAM pour le Honor 30 Pro+ et tous les modèles sont compatibles WiFi 6.

On trouvera dans les trois smartphones une batterie de 4000 mAh avec charge rapide 40W mais aussi une charge sans fil 27W pour le 30 Pro+, et le support d'Android 10 avec surcouche Magic UI 3.1.1.

La partie photo varie aussi selon les modèles :

Honor 30

- Module principal 40 MP avec capteur RYYB

- Ultra grand angle 8 MP

- Téléobjectif périscopique avec zoom x10 hybride et zoom numérique x50

- Capteur macro 2 MP

Honor 30 Pro

- Module principal 40 MP avec capteur RYYB

- Ultra grand angle 16 MP

- Téléobjectif périscopique avec zoom optique x5, zoom hybride x10, zoom numérique x50 et double OIS

Honor 30 Pro+

- Module principal 50 MP avec capteur RYYB (similaire à celui du P40 Pro)

- Ultra grand angle 16 MP

- Téléobjectif périscopique avec zoom optique x5, zoom hybride x10, zoom numérique x50 et double OIS

On notera que la configuration du Honor 30 Pro+ obtient un joli score de 125 points chez DxOMark, soit à peine moins que le Huawei P40 Pro (128 points), le plaçant en deuxième position du Top des meilleurs photophones du moment.

Les tarifs chinois se révèlent, avec un échelonnement classique selon les variantes, pour une disponibilité à partir du 21 avril :

Honor 30 6 / 128 Go : 2999 yuans (390 €)

Honor 30 8 / 128 Go : 3199 yuans (416 €)

Honor 30 8 / 256 Go : 3499 yuans (455 €)

Honor 30 Pro 8 / 128 Go : 3999 yuans (520 €)

Honor 30 Pro 8 / 256 Go : 4399 yuans (573 €)

Honor 30 Pro+ 8 / 256 Go : 4999 yuans (650 €)

Honor 30 Pro+ 12 / 256 Go : 5499 yuans (715 €)

En attendant de voir débarquer certains de ces modèles en Europe, Honor propose toute une série de promotions sur ses smartphones et accessoires en ce moment !