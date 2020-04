Honor 30 / 30 Pro : la TENAA dévoile presque tout des caractéristiques

Après le Honor View 30 Pro, premier smartphone 5G de la marque, et un Honor 30S également 5G mais positionné en milieu de gamme, le fabricant Honor va bientôt dévoiler sa pièce maîtresse avec la série Honor 30.

Quelques indications sur leurs caractéristiques ont déjà émergé mais leur certification par la TENAA chinoise, qui signale aussi une officialisation imminente, permet d'en savoir plus sur ce que les smartphones proposeront.

Les deux appareils mobiles devraient ainsi proposer un affichage 6,57 pouces AMOLED FHD+ avec lecteur d'empreintes sous l'écran et une batterie de 3900 mAh avec charge rapide 40W.

Le Honor 30 (référence EBG-AN00 / EBG-TN00) comme le Honor 30 Pro (EGB-AN10) seront dotés d'un SoC Kirin 990 et d'un modem 5G, avec 8 à 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Comme attendu, ils tourneront sous Android 10 avec surcouche Magic UI mais ne disposeront pas des services mobiles de Google.

Le Honor 30 Pro optera pour un quadruple capteur photo réuni dans un rectangle dépassant du dos du smartphone avec un module principal Sony IMX700 de 50 megapixels et autofocus octa PD, un ultra grand angle et un téléobjectif.

Le smartphone Honor 30 exploitera pour sa part un capteur photo principal de 40 megapixels. A l'avant, on devrait trouver un module 32 megapixels, peut-être logé dans un trou dans l'écran, à l'image du Honor 30S et du Honor View 30 Pro.

