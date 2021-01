Honor V40 (5G) : premier smartphone premium de Honor après avoir quitté Huawei

Pour le marché chinois, la marque Honor dévoile son nouveau smartphone haut de gamme V40. Il affiche sur un écran OLED FHD+ incurvé de 6,72 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz. Il offre une compatibilité complète de l'espace colorimétrique DCI-P3 et le support HDR10.



Le Honor V40 est équipé d'un SoC Dimensity 1000+ de MediaTek avec donc intégration 5G et 5G en mode Dual SIM. Honor souligne des optimisations pour le gaming. Il est associé à 8 Go de RAM (LPDDR4x) et jusqu'à 256 Go (UFS 2.1) de stockage.

L'appareil embarque une batterie de 4000 mAh avec support de la charge rapide 66 W (une charge complète promise en 35 minutes) et sans fil de 50 W.

Le smartphone dispose à l'arrière d'un triple capteur photo avec module principal (1/1,56'') de 50 mégapixels et technologie RYYB chère à Huawei, ultra grand angle de 8 mégapixels, macro de 2 mégapixels. À l'avant, un capteur photo de 16 mégapixels est placé à côté d'un capteur secondaire.



Le Honor V40 est annoncé pour la Chine à partir de 3 599 yuans (460 €) dans une configuration avec 128 Go de stockage, et 3 999 yuans (510 €) pour 256 Go. Épais de 8,04 mm et pesant 186 g, ce smartphone fonctionne avec Android 10 et interface Magic UI 4.0.

Avec les applications et services de Google à l'international ?

Un lancement en Europe pour le Honor V40 est dans l'expectative. Le cas échéant, il pourrait se faire sous la dénomination Honor View 40. Si ce terminal semble encore marqué de l'empreinte de Huawei, il est le premier smartphone premium de Honor lancé depuis que la marque a quitté le géant chinois.

En novembre, Honor a été racheté à Huawei par un consortium Shenzhen Zhixin New Information Technology formé d'une quarantaine d'entreprises chinoises. Huawei a retiré toutes ses billes de Honor, ouvrant ainsi la voie au retour des Google Mobile Services en échappant aux sanctions américaines qui frappent Huawei.

La question des services mobiles de Google ne se pose pas en Chine et c'est donc un point qui n'est pas éclairci pour le moment. Feront-ils leur retour sur le Honor View 40 ?