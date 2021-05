Intel Alder Lake Core-1800 : un prototype de processeur repéré avec 16 coeurs

Si AMD propose déjà des processeurs Ryzen avec 16 coeurs, comme le Ryzen 9 5950X avec architecture Zen 3, Intel est resté sur des configurations de 8 coeurs maximum sur sa dernière génération Intel Core de 11ème génération / Rocket Lake.

Les choses devraient changer avec l'arrivée de la famille Alder Lake-S qui proposera pour la première fois (si l'on excepte la plate-forme Lakefield) une architecture hybride constituée de deux groupes de coeurs différents.

En mixant coeurs puissants et coeurs économiques, il sera possible de proposer des configurations comptant plus de coeurs. Des indices sur des versions de 16 coeurs ont déjà émergé en début d'année et cela pourrait correspondre au maximum que proposeront les processeurs Intel Core de 12ème génération qui devraient être annoncés avant la fin de l'année et arriver sur le marché fin 2021 ou début 2022.

Le site Igor's Lab apporte des informations supplémentaires sur un prototype de processeur Alder Lake-S pour PC de bureau. Baptisé en interne Core-1800, il est gravé en 10 nm et comprend 16 coeurs / 24 threads en configuration big.LITTLE combinant coeurs performants et coeurs économiques.

On trouve ici 8 coeurs puissants Golden Cove et 8 coeurs économiques Gracemont (2 threads par coeur pour les premiers, 1 thread par coeur pour les seconds, soit 24 threads au total), avec le nouveau socket LGA1700 et un TDP (PL1) de 125W pouvant atteindre en pic PL2 jusqu'à 228W.

Ce prototype tourne à une fréquence de base relativement basse de 1,8 GHz mais peut atteindre 4,6 GHz sur 1 à 2 coeurs en mode Turbo, 4,4 GHz sur 3 à 4 coeurs, 4,2 GHz sur 5 à 6 coeurs et 4 GHz sur l'ensemble de ses 8 coeurs puissants.

De leur côté, les coeurs Gracemont peuvent grimper jusqu'à 3,4 GHz sur 4 coeurs, ou bien à 3 GHz sur l'ensemble des 8 coeurs.

La force d'Alder Lake-S sera de pouvoir supporter la nouvelle RAM DDR5-4800 qui commencent à être produite en masse chez plusieurs fournisseurs et l'interface PCIe 5.0 16 lignes (et 4 lignes PCIe 4). Chez AMD, cela n'interviendra que plus tard.