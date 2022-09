Intel ARC A770 : la carte graphique Xe-HPG enfin une date de lancement et un prix !

Cela fait maintenant des mois qu'Intel a officialisé l'arrivée de ses premières cartes graphiques dédiées utilisant une architecture Xe-HPG et appartenant à une première génération ARC Alchemist.

La firme a d'abord dévoilé en début d'année les GPU ARC pour PC portables tout en promettant l'arrivée des versions pour PC de bureau pour l'été. La période estivale est passée sans annonces précises, même si les premiers exemplaires ont ponctuellement fait parler d'eux.

Pour l'événement Intel Innovation, le géant de Santa Clara a finalement donné des indications plus fermes concernant l'arrivée de la carte graphique Intel ARC A770 qui se positionne avec l'A780 au sommet de sa série tout en visant le marché d'entrée / milieu de gamme des GPU.

L'ARC A770 pour le mois d'octobre

Pat Gelsinger, CEO d'Intel, a ainsi confirmé qu'elle sera lancée le 12 octobre 2022 pour un tarif démarrant à 329 dollars. Son objectif reste de rivaliser avec la Nvidia GeForce RTX 3060 et la Radeon RX 6650 XT de AMD sur du jeu en 1080p et 1440p.

La carte graphique saura se défendre en ray tracing avec ses 32 RTU (ray tracing units) et pourra compter sur l'upscaling Intel XeSS pour doper ses performances en jeu tout en maintenant une belle qualité d'affichage.

L'ARC A770 exploite le GPU ACM-G10 avec 32 Xe-Cores associés à 8 ou 16 Go de mémoire GDDR6 (16 Go pour la Limited Edition) et un bus mémoire 256-bit assurant 512 à 560 Go/s de bande passante (en fonction de la mémoire vidéo associée).

Si l'Intel ARC A770 a manqué la fenêtre de tir de l'été (mais le contexte des cartes graphiques est compliqué en ce moment avec d'importants stocks disponibles et des prix qui s'effritent), les exemplaires de test sont déjà en route vers les médias et on devrait avoir droit à la litanie des unboxings et reviews quelques jours avant la date officielle de lancement.

En revanche, Intel n'a pas dit grand-chose des cartes graphiques ARC A750 et ARC A580 qui doivent compléter la série ARC Alchemist.

Avant, il y a eu l'ARC A380

Intel a déjà commercialisé la carte vidéo ARC A380, positionnée en entrée de gamme, au début de l'été mais de façon confidentielle et uniquement en Chine, à la façon d'un test de marché.

Des problèmes de drivers ont causé une certaine inquiétude concernant ses performances mais Intel a tenté de rassurer par la suite en montrer que le GPU pouvait faire tourner le jeu Crysis sans difficulté.

Les pilotes des cartes graphiques ARC Alchemist sont-ils désormais suffisamment matures ? On peut le penser avec désormais une date ferme pour le lancement de l'ARC A770, en attendant de voir émerger le reste de la gamme d'ici la fin de l'année.