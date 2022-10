Intel Core i9-13900K : son overclocking bat le record absolu de 2014

La série de processeurs Intel Core de 13ème génération s'appuie sur la plate-forme Raptor Lake qui pousse plus loin les avancées réalisées avant la génération antérieure Alder Lake.

On retrouve l'architecture hybride, le support de la RAM DDR5 et de l'interface PCIe Gen 5 mais avec des propositions qui peuvent grimper jusqu'à 24 coeurs et une fréquence de 5,8 GHz pour le chef de file Intel Core i9-13900K.

Ce processeur a été présenté comme la plus puissante option pour le gaming et ses performances sont mises à l'épreuve dans des tests d'overclocking. Début octobre, le processeur avait déjà montré qu'il était capable de dépasser les 8 GHz avec un refroidissement à l'azote.

Un record de fréquence vieux de 8 ans

Avec 8,2 GHz atteint lors de ce test effectué durant l'Intel Creator Challenge, l'Intel Core i9-13900K avait dépassé le chef de la file de la génération précédente, l'Intel Core i9-12900K ayant atteint 7,6 GHz.

Intel Core i9-13900K, carte mère Asus ROG Z790 Apex, refroidissement LNO custom Volcano (credit : ElmorLabs)

Mais pouvait-il battre le record absolu du processeur AMD FX-8370 qui avait atteint 8,7 GHz en 2014 et qui semblait hors de portée des processeurs Intel récents ? C'est ce que semble pourtant avoir réalisé ElmorLabs avec un refroidissement à l'azote liquide et une carte mère Asus ROG Z790 Apex

8,8 GHz, nouveau record

Poussée dans ses retranchements, la configuration a permis au processeur Intel Core i9-13900K d'atteindre une fréquence de 8812,85 MHz, battant donc le précédent record, ce qui fait aussi une belle publicité pour les cartes mères d'Asus, régulièrement engagées dans ce type d'exploit.

Le record intervient le jour de la commercialisation des processeurs Raptor Lake après leur annonce fin septembre, qui était aussi le jour du lancement sur le marché des processeurs AMD Ryzen 7000 avec architecture CPU Zen 4.

Intel redore peu à peu son blason face à une gamme de processeurs Ryzen qui a su gagner du terrain ces dernières années et prendre des parts de marché quand Intel était contraint de rester sur de la gravure en 14 nm.

Maintenant que la gravure en 10 nm est bien ancrée tandis que se prépare celle en 7 nm avec la plateforme Meteor Lake attendue l'an prochain, il s'agit de montrer les qualités de l'architecture hybride et des innovations d'Intel même si le contexte économique n'est pas très favorable actuellement avec une baisse des ventes de PC depuis plusieurs trimestres.