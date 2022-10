Intel Core i9-13900K : quelle fréquence maximale en overclocking et azote liquide ?

La nouvelle série Intel Core de 13ème génération profite de la plateforme Raptor Lake qui renforce les nouveautés d'Alder Lake en allant jusqu'à 24 coeurs mais en restant sur une gravure en 10 nm avec technologie de transistors Enhanced Superfin.

Elle constitue une dernière étape avant la bascule à la gravure en 7 nm (procédé Intel 4) prévue l'an prochain avec Meteor Lake qui sera le support des processeurs Intel Core de 14ème génération.

Intel Core i9-13900K, la nouvelle référence

Le processeur le plus puissant de la gamme est le Intel Core i9-13900K avec ses 24 coeurs (8 P-Cores, 16 E-Cores, 32 threads) qui remplace l'Intel Core i9-12900K Alder Lake (8 P-Cores, 8 E-Cores, 24 threads).

Déjà présenté comme le plus puissant processeur du marché pour le gaming, ce qui semble être le cas avec les différents benchmarks apparus en attendant sa commercialisation à partir du 20 octobre pour 589 dollars, il a aussi passé les épreuves de l'overclocking.

Plus de 8 GHz !

Lors de l'Intel Creator Challenge, l'overclocker Allen Golibersuch a ainsi pu pousser un processeur Intel Core i9-13900K à une cadence record de 8,2 GHz (sur un coeur, les autres restant entre 5,7 et 6,3 GHz).

Pour rappel, les caractéristiques du processeurs annoncent une fréquence maximale de 5,8 GHz à l'aide de la fonction Intel Thermal Velocity Boost (TVB). La performance a été obtenue avec un gros refroidissement à l'azote liquide.

En comparaison, le processeur Intel Core i9-12900K Alder Lake est crédité d'un record de fréquence de 7,6 GHz. Son successeur se montre ainsi 8% plus performant.

AMD a aussi du répondant

Et du côté des processeurs Ryzen 7000 avec architecture Zen 4 ? Si AMD ne cherche pas à rivaliser sur les performances brutes et préfère mise sur l'efficacité énergétique de son architecture, sa meilleure puce Ryzen 9 7950X ne démérite pas sur les fréquences en overclocking et est capable de grimper à 7,2 GHz sur un coeur et 6,5 GHz sur l'ensemble des coeurs, pour une configuration normale grimpant à 5,7 GHz.

8,2 GHz pour l'Intel Core i9-13900K, c'est impressionnant mais le record de tous les temps revient toujours au processeur AMD FX-8370 Bulldozer qui avait atteint 8,7 GHz en 2014.