Quel est ce mystérieux processeur Raptor Lake aperçu mais pas annoncé ?

Après AMD et ses processeurs Ryzen 7000 avec architecture Zen 4 misant sur l'efficacité énergétique, le groupe Intel a officialisé sa propre gamme Intel Core de 13ème génération reposant sur la plateforme Raptor Lake.

Elle constitue une transition toujours gravée en 10 nm Enhanced SuperFin avant le passage à Meteor Lake l'an prochain qui apportera la gravure en 7 nm (procédé Intel 4) et profite de l'architecture hybride (P-Cores et E-Cores) mise en place avec Alder Lake (Core 12ème génération).

A ce titre, elle reprend une bonne partie des caractéristiques d'Alder Lake en le bonifiant et portant le nombre de coeurs maximum à 24 au lieu de 16 et dans une configuration 8 P-Cores et 16 E-Cores pour 32 threads pour l'Intel Core i9-13900K.

Qui es-tu, Raptor Lake de 34 coeurs ?

Mais est-ce vraiment la configuration maximum ? Sur l'événement Intel Innovation, le site Tom's Hardware a repéré un wafer en exposition aux étranges indications. Selon le descriptif, il s'agirait de processeurs Raptor Lake de...34 coeurs !

Credit : Tom's Hardware

Le wafer lui-même est différent de ceux des processeurs Raptor Lake et montrent les coeurs rassemblés et tous de nature P-Core (coeur puissant). Aucune trace en effet de coeurs économiques E-Cores dans cette curieuse configuration.

Plus imposant qu'un processeur Raptor Lake normal, il ne tiendra pas dans le socket LGA1700 utilisé dans les PC. L'hypothèse est donc qu'il pourrait s'agir d'une version pour stations de travail plutôt que d'une variante HEDT (High End DeskTop).

Une réponse aux Ryzen Threadripper d'AMD ?

S'agirait-il alors d'une version survitaminée de Raptor Lake destinée à contrer les processeurs Ryzen Threadripper d'AMD ? Cela reste une possibilité, même s'il peut sembler curieux d'exposer un tel wafer dévoilant les projets secrets d'Intel en avance.

Ou bien encore c'est une simple erreur d'étiquetage ou de présentation. Après tout, Intel doit déjà lancer les processeurs Xeon Scalable de 4ème génération / Sapphire Rapids face à des processeurs AMD Epyc qui continuent de prendre des parts de marché sur le segment des serveurs.