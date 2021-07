Intel Lakefield : le processeur hybride déjà en fin de vie

Annoncé au CES 2019 de Las Vegas, le processeur Lakefield eu la particularité d'initier une transformation dans l'architecture des processeurs d'Intel en introduisant une plate-forme hybride.

Avec son coeur puissant Sunny Cove et ses quatre coeurs économiques Atom, il mime la configuration big.LITTLE de ARM en l'adaptant à x86 pour donner un processeur basse consommation se voulant économique mais capable de puissance ponctuelle.

Présentation de Lakefield (CES 2019)

Plus tard, la configuration de Lakefield a pris le nom officiel de Hybrid Technology et elle sera au coeur de la prochaine génération de processeurs Intel Core " Alder Lake " attendus en fin d'année et destinés cette fois à un vaste panel de PC.

En attendant, le petit Lakefield, modestement diffusé sur quelques machines en 2020, comme le Lenovo ThinkPad X1 Fold ou le Samsung Galaxy Book S, tire déjà sa révérence, Intel le plaçant déjà en "Fin de Vie" avec tout un ensemble de processeurs Intel Core de 10ème génération en version basse consommation.

Le processeur n'est plus produit depuis début juillet et ne pourra plus être commandé après fin octobre 2021, les toutes dernières livraisons étant programmées jusqu'à fin avril 2022.

La plate-forme Lakefield aura permis de mettre en forme et de tester les technologies de packaging et d'interconnexion entre coeurs hétérogènes avant de pouvoir passer à une industrialisation du procédé plus massive et complète.