Intel abandonne sa mémoire Optane 3D XPoint

Le groupe Intel fait face à une situation économique générale compliquée et marquée par une inflation qui freine les ventes de PC et de serveurs. Les arbitrages se poursuivent et, dans un contexte de baisse des résultats financiers, c'est désormais l'activité de la mémoire Optane qui en pâtit.

Après le retrait en 2021 de Micron, co-créateur de la mémoire rapide et de la technologie 3D Xpoint sous-jacente, et le choix de ne proposer la mémoire Optane qu'aux professionnels, plus à même d'encaisser son tarif supérieur aux composants mémoire standard, c'est donc la fin de l'activité qui est annoncée, ce qui va créer un trou de 559 millions de dollars.

Intel justifie cette décision par son focus maintenu sur la stratégie IDM 2.0 remettant la fonderie au coeur des préoccupations du groupe et éliminant les activités alternatives à l'aune de leur rentabilité ou de leur positionnement par rapport au cap suivi par le CEO Pat Gelsinger.

Eliminer les activités non stratégiques

Cela constitue tout de même la sixième fermeture d'activité non essentielle depuis l'arrivée du dirigeant, la précédente n'étant autre que l'activité des drones pour spectacles cédée au frère d'Elon Musk, Kimbal, il y a quelques semaines.

La mémoire Optane avait vocation à servir de mémoire hybride rapide mais la cession de son activité de production de composants NAND pour SSD à SK Hynix fin 2021 avait déjà sans doute déjà sonné le glas pour cette technologie spécifique.

Pat Gelsinger avait déjà indiqué vouloir recentrer ses ressources sur le développement de l'interconnexion CXL (Compute Express Link).