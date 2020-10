Intel Sapphire Rapids : jusqu'à 56 coeurs et 400W de TDP pour les processeurs Xeon de 2021

Même attaqué par AMD et ses processeurs Epyc, le groupe Intel conserve le contrôle de la plus grande partie du marché des processeurs pour serveurs avec ses familles Xeon.

En juin dernier, il a dévoilé une nouvelle série reposant sur la plate-forme Cooper Lake, toujours gravée en 14 nm, en attendant l'arrivée des processeurs Ice Lake passant au 10 nm en fin d'année.

Déjà, Intel a commencé à évoquer la série Sapphire Rapids de 2021 qui profitera de la technologie de gravure 10SF SuperFin déjà employée pour les processeurs Tiger Lake.

La firme a déjà indiqué qu'elle supportera la mémoire DDR5 et l'interface PCIe Gen 5, ainsi que l'interconnexion CXL 1.1 tout en gérant l'environnement OneAPI qui veut homogénéiser la programmation des divers composants des processeurs (CPU, GPU, NPU, FPGA...).

AdoredTV ajoute un certain nombre de détails en affirmant que les processeurs Xeon Sapphire Rapids pourront aller jusqu'à 56 coeurs avec un TDP allant jusqu'à 400W.

Reprendre la main face aux processeurs Epyc d'AMD

Sapphire Rapids pourrait ainsi être organisé autour de 4 blocs CPU de 14 coeurs chacun (en fait 15 mais le dernier n'est là que pour améliorer le rendement de production) et 4 composants HMB2 de 16 Go, soit 64 Go de mémoire au total et avec une bande passante pouvant atteindre 1 To/s.

Il serait même question d'un mode hybride pouvant combiner les deux types de mémoire HBM2 et GDDR5, et dont la proximité avec le CPU devrait assurer de hautes performances.

Les processeurs Sapphire Rapids pourraient compter 64 lignes PCIe 5.0 tandis que le membre de référence de la gamme pourra grimper à 80 lignes PCIe 5.0. On trouvera pour la RAM de la DDR5-4800 avec 8 canaux par CPU, les coeurs exploitant la microarchitecture Golden Cove que l'on trouvera aussi dans Alder Lake sur le segment grand public.

AdoredTV évoque enfin le support de Bfloat16 pour le traitement d'intelligence artificielle. Intel pourrait lancer sa série de processeurs Xeon Sapphire Rapids fin 2021, juste avant l'annonce des processeur Epyc Genoa avec architecture Zen 4 (gravée en 5 nm) d'AMD.