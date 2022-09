iPhone 14 Pro : Apple répond à l'énigmatique bug de la caméra

Depuis la semaine dernière, les Apple iPhone 14 Pro et Apple iPhone 14 Pro Max sont disponibles. Avec leur nouvel appareil fraîchement acquis, des utilisateurs ont publié sur les réseaux sociaux un étrange comportement constaté avec le module photo à l'arrière du smartphone.

Alors que l'iPhone 14 (et l'iPhone 14 Plus prochainement disponible) dispose d'un double capteur photo 12 + 12 mégapixels, c'est un triple capteur photo 48 + 12 + 12 mégapixels pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Le capteur photo principal de 48 mégapixels est une nouveauté de cette année pour accompagner l'utra grand-angle et le téléobjectif 3x.

D'inquiétants tremblements

Le problème observé fait que l'appareil photo arrière des modèles Pro de l'iPhone 14 est sujet à des tremblements incontrôlés de la lentille. Un bruit de grincement ou bourdonnement se fait entendre et les photos réalisées sont floues.

Les vibrations ont été signalées lors de l'utilisation d'applications tierces comme Instagram, Snapchat et TikTok, mais pas avec l'application Appareil photo (camera) d'Apple. Vidéaste sur YouTube, Luke Miani a par exemple publié une vidéo sur Twitter montrant comment la caméra de l'iPhone 14 Pro Max est sujette à de tels tremblements avec l'utilisation de l'application Snapchat.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022

Les suspicions se tournent vers la stabilisation optique de l'image qui est censée compenser des tremblements de l'utilisateur par le déplacement du capteur (elle est annoncée de deuxième génération uniquement sur les modèles Pro de l'iPhone 14), ainsi que des soucis avec des applications tierces. Au bout du compte, ce ne sont pas ces dernières qui sont en cause.

Une mise à jour iOS 16.0.2

Snap (maison-mère de Snapchat) a indiqué travailler directement avec Apple pour corriger le problème, mais Apple a finalement fait savoir qu'il sera résolu dans le cadre d'une mise à jour dont la publication est prévue pour la semaine prochaine. Le groupe de Cupertino n'entre pas plus dans les détails sur le problème qui a été identifié et son origine. Il semble être en lien avec les API et non les applications tierces elles-mêmes.

En attendant iOS 16.0.2, autant conseiller aux utilisateurs touchés par le problème de ne pas jouer avec en évitant de le reproduire. Des conséquences nuisibles pour le matériel ne sont pas à écarter.

So @DongleBookPro captured some real gems with the busted 14 Pro Max camera ? pic.twitter.com/9mgJ6ua3Un — Luke Miani (@LukeMiani) September 18, 2022

La mise à jour iOS 16.0.2 apportera par ailleurs d'autres corrections, dont un appareil qui ne répond plus lors d'une restauration à partir d'iCloud et le transfert de données depuis un ancien iPhone. Un souci qui peut imposer de forcer un redémarrage après 5 minutes de freeze.

Plus uniquement pour l'iPhone 14, un autre problème qui sera corrigé est en rapport avec une fonctionnalité de confidentialité d'iOS 16. Elle impose aux applications de demander à l'utilisateur l'autorisation d'accès au presse-papiers, et pour coller du contenu copié dans une autre application. Sauf que certaines applications génèrent la demande d'autorisation plusieurs fois.

Rappelons en outre que iOS 16.0.1 a déjà apporté des correctifs pour un problème d'échec de l'activation d'iMessage et de FaceTime après la configuration d'un nouvel iPhone 14, des photos floues avec le zoom au format paysage sur l'iPhone 14 Pro Max.