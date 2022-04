L'iPhone sans encoche ni poinçon, ce serait pour 2024

| Source : The Verge

Après des années d'encoche, l'iPhone 14 devrait proposer cette année un système de poinçons, un pour le capteur photo avant et l'autre pour les capteurs de la reconnaissance faciale Face ID.

Cette nouveauté ne devrait pas durer bien longtemps et l'analyste Ming-Chi Kuo anticipe déjà un passage à un affichage sans encoche ni poinçon dès 2024, ce qui correspondrait à l'iPhone 16.

iPhone 16 ?

Cela suggère qu'Apple sera capable de loger tous les capteurs sous l'écran à cette date. Quant à la reconnaissance d'empreintes Touch ID cachée sous l'écran, elle serait surtout une demande réalisée du temps des confinements quand il fallait porter un masque et que Face ID avait du mal à fonctionner.

Avec la dernière mise à jour de iOS, le système Face ID permet une reconnaissance faciale même masqué, ce qui ne rend plus l'intégration du Touch ID aussi pertinente.

Toute la difficulté sera d'arriver à un système suffisamment performant pour assurer de beaux clichés même en conditions de faible luminosité. Côté Android, plusieurs fabricants ont tenté l'expérience du capteur photo sous l'écran, avec des fortunes diverses sur le résultat.

Les capacités de l'ISP (Image Signal Processor) et des algorithmes de photographie computationnelles seront donc déterminantes. En attendant, l'analyste Ming-Chi Kuo a également prédit des améliorations pour le capteur photo avant dès cette année sur les iPhone 14, avec de l'autofocus et une ouverture plus généreuse à f/1,9.