iPhone SE 4 : le prochain smartphone avec ou sans encoche ?

L'iPhone SE constitue le produit d'appel de la gamme iPhone avec une entrée positionnée désormais à partir de 559 euros. Le modèle a récemment été remis au goût du jour, du moins pour les composants internes avec l'intégration d'un processeur mobile Apple A15 et l'arrivée d'une compatibilité 5G.

A l'extérieur, le smartphone reste le même et conserve le style hérité de l'iPhone 8 avec affichage mobile de 4,7 pouces, lecteur d'empreintes digitales Touch ID logé dans le bouton Home en façade, grand barre noire au-dessus de l'écran pour loger le haut-parleur et le capteur photo avant et unique appareil photo à l'arrière.

A l'heure où les iPhone 14 offrent désormais des diagonales d'écran de 6,1 pouces à 6,7 pouces, le prochain iPhone SE (ou iPhone SE 4 ou iPhone SE de 4ème génération) devrait lui aussi connaître une évolution.

De l'iPhone 8 à l'iPhone XR

La rumeur veut qu'il bascule lui aussi sur un affichage de 6,1 pouces tout en conservant une dalle LCD (alors que iPhone récents ont désormais tous un écran OLED). En fait, il devrait prendre modèle sur l'iPhone XR pour son design extérieur.

iPhone XR, l'avenir de l'iPhone SE ?

L'analyste Ross Young, du cabinet DSCC (Display Supply Chain Consultants), a anticipé cette évolution et évoquait la possibilité d'un poinçon pour le capteur photo avant, ce qui aurait pu orienter vers l'intégration du Dynamic Island dévoilé sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max et qui devrait être étendu à l'ensemble de la gamme dès l'iPhone 15.

Toujours du Touch ID ?

Toutefois, les dernières informations officieuses disponibles suggèrent plutôt que le nouvel iPhone SE 4 embarquera une encoche. Cette dernière embarquera-t-elle les capteurs TrueDepth pour la reconnaissance faciale Face ID, cela n'est pas encore établi et certaines rumeurs ont plaidé le maintien du Touch ID, mais peut-être sur la tranche, comme c'est déjà le cas pour les tablettes iPad Mini et iPad Air.

Cela dégagerait presque complètement la face avant pour l'affichage mobile et rapprocherait le style général des standards actuels d'Apple. L'iPhone SE 4 sera-t-il une copie de l'iPhone XR ou bien profitera-t-il d'une encoche raccourcie, la question reste posée.

Cela fera-t-il encore gonfler le prix ? Cela reste probable, associé à l'intégration de composants plus récents. L'iPhone Low Cost envisagé par les analystes ces dernières années n'est pas encore né.

En revanche, la nouvelle version de l'iPhone SE pourrait bien abandonner la connectique Lightning au profit d'un port USB-C, la nouvelle réglementation européenne ne lui laissant guère le choix.