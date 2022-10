Mac Pro : son processeur ARM Apple M2 sera Extreme

La stratégie Apple Silicon vise à faire passer tous les produits de la firme californienne à l'architecture ARM grâce aux processeurs Apple M1 et désormais Apple M2, le détournant des processeurs Intel Core utilisés depuis des années.

Les MacBook et MacBook Pro y sont passés, de même que le Mac, le Mac Mini ou l'Apple TV. Malgré les rumeurs régulières de son arrivée, le Mac Pro n'a pas encore fait le saut de cette transition.

Dans sa newsletter Power On, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman suggère que le Mac Pro est toujours bien prévu ces prochains mois. Il exploiterait deux configurations qui seraient 2 et 4 fois plus puissantes que la puce M2 Max attendue dans les MacBook Pro 14 et 16 pouces de nouvelle génération.

Apple M2 Ultra et Extreme pour le Mac Pro

Ces deux nouvelles variantes du processeur M2 seraient donc les versions Apple M2 Ultra avec 24 coeurs CPU et 76 coeurs GPU et Apple M2 Extreme avec 48 coeurs CPU et 152 coeurs GPU, le tout avec jusqu'à 256 Go de mémoire unifiée.

Le processeur Apple M2 Extreme sera potentiellement de deux Apple M2 Ultra réunis par la technologie d'interposeur UltraFusion déjà utilisée pour créer l'Apple M1 Ultra (à partir de deux processeurs M1 Max).

Mark Gurman précise qu'une version en particulier serait activement testée en interne : un Mac Pro de 24 coeurs CPU (16 coeurs puissants + 8 coeurs économiques) avec 76 coeurs GPU, une mémoire unifiée de 192 Go et tournant sous macOS Ventura 13.3.

Une fenêtre de tir toujours incertaine

La fenêtre de lancement reste toujours assez floue mais le Mac Pro ferait partie des produits qui seront lancés ces prochains mois...mais sans doute pas avant 2023.

Le journaliste a également évoqué les MacBook Pro 14 et 16 qui profiteront de puces Apple M2 Pro et Apple M2 Max (12 coeurs CPU en configuration 8 + 4 et 38 coeurs GPU, avec 64 Go de mémoire vive).

Il est aussi question d'un Mac Mini embarquant une puce Apple M2. Une variante en M2 Pro a été évoquée mais ne semble pas avoir été retenue. Ces machines ont aussi un calendrier de lancement incertain, entre fin d'année et 2023.