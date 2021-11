Meta met fin à la reconnaissance faciale sur Facebook

Le groupe Meta (anciennement Facebook) annonce la fermeture du système de reconnaissance faciale proposé depuis 2010 sur Facebook. " Les personnes ayant choisi de l'activer ne seront plus reconnues automatiquement sur les photos et vidéos. "

Les services en rapport seront supprimés au cours des prochaines semaines, ce qui touchera également des outils d'accessibilité. Cet arrêt s'accompagne de la suppression des modèles de reconnaissance faciale utilisés pour une identification et concernant plus d'un milliard d'utilisateurs.

" Nous devons mettre en balance les cas d'utilisation positifs de la reconnaissance faciale et les préoccupations sociétales croissantes, d'autant plus que les autorités de réglementation n'ont pas encore établi de règles claires ", justifie Meta.

D'après le groupe, plus d'un tiers des utilisateurs actifs quotidiens du réseau social Facebook ont opté pour l'activation du paramètre de reconnaissance faciale. Au 30 septembre, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens pour Facebook était de 1,93 milliard. Ce sont donc près de 645 millions d'utilisateurs qui sont concernés.

Redorer (un peu) son image

En début d'année, un accord amiable à 650 millions de dollars avait été trouvé pour mettre un terme à une action en recours collectif dans l'État de l'Illinois aux États-Unis. Des utilisateurs avaient accusé Facebook d'obtenir des données biométriques sans consentement. La fonctionnalité des suggestions d'identification (tags) permettant la reconnaissance d'amis Facebook depuis des photos précédemment mises en ligne avait été pointée du doigt.

La suppression surprise de la reconnaissance faciale de Facebook intervient dans un contexte où l'image du groupe ne cesse d'être écornée après les fuites et déclarations de lanceurs d'alerte. Désormais, Meta pense d'abord au métavers et il faut tenter de rassurer l'opinion le plus possible sur le respect de la vie privée.

Néanmoins, la reconnaissance faciale ne semble pas être définitivement sacrifiée dans la mesure où elle pourra se faire sur l'appareil, sans communication de données faciales avec un serveur externe.