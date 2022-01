MIUI 13 : Xiaomi dresse la liste des appareils concernés au premier trimestre

Au quatrième trimestre 2021, Xiaomi revendique plus d'un demi-milliard d'utilisateurs mensuels pour son système d'exploitation MIUI (une surcouche d'Android). Présenté en Chine fin 2021, MIUI 13 (basé sur Android 12) commencera à être déployé dans le courant de ce premier trimestre 2022 sur les appareils de la marque.

Il est ici question du déploiement au niveau mondial qui sera progressif. Introduits mercredi à l'occasion de leur lancement mondial, les smartphones Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S et Redmi Note 11 seront livrés avec MIUI 13.

Xiaomi ajoute à la liste du premier trimestre :

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 JE

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10

Les apports de MIUI 13

Pour MIUI 13 et la personnalisation de l'interface, un nouveau système de widgets offrira davantage de latitude, tandis qu'un outil Sidebar - barre latérale - va faciliter l'accès à toutes les applications favorites par un simple toucher. La Sidebar pourra contenir jusqu'à 10 applications au choix et devrait convenir au multitasking.

Sous le capot, MIUI 13 promet de lutter plus efficacement contre la fragmentation de la mémoire et pour une gestion active du stockage des données. Une technologie Liquid Storage doit permettre d'améliorer l'efficacité de la défragmentation de jusqu'à 60 %, et contribuer au maintien des vitesses d'écriture et lecture à 95 % après 36 mois.

Une méthode de gestion de la RAM baptisée Atomized Memory doit augmenter de 40 % l'efficacité de la gestion des processus en arrière-plan en fermant ceux inactifs et pour faire de la place aux nouveaux. Pour allouer les ressources aux applications, Focused Algorithms donnera la priorité à l'application active.

Xiaomi met également en avant Smart Balance afin de trouver automatiquement le juste équilibre entre la performance et la consommation d'énergie. L'autonomie de batterie serait étendue de 10 % sur MIUI 13.