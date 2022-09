La mort d'Elizabeth II éclipse l'iPhone 14

Mercredi, Apple a fait les présentations avec ses nouveaux produits lors de sa traditionnelle conférence de rentrée. Pour son smartphone et encore moteur principal de son chiffre d'affaires (de l'ordre de la moitié des revenus et devant les services), le nouvel iPhone se décline en iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Le groupe de Cupertino a également dévoilé une montre connectée Apple Watch Ultra conçue pour les sports extrêmes et l'aventure. Elle accompagne l'Apple Watch Series 8 et une deuxième génération de l'Apple Watch SE dans l'entrée de gamme. C'est aussi une deuxième génération pour les écouteurs sans fil AirPods Pro.

Pour une disponibilité le 16 septembre prochain, les nouvelles montres connectées pouvaient déjà être précommandées dans la foulée de la keynote d'Apple, tandis que ce sera aujourd'hui pour les nouveaux AirPods Pro et la nouvelle gamme d'iPhone 14. L'Apple Store en ligne se prépare en conséquence. Il est actuellement fermé et rouvrira à 14h.

L'iPhone 14 s'efface un peu

L'actualité vient toutefois bousculer la présence en ligne d'Apple et éclipse de manière temporaire la sortie de l'iPhone 14. En page d'accueil de son site mondial (.com et pour les États-Unis), Apple a remplacé l'exposition de ses nouveaux produits par une page en hommage à la reine Elizabeth II.

Reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth, la monarque la plus célèbre du monde est morte le jeudi 8 septembre à l'âge 96 et après plus de 70 ans de règne au château de Balmoral en Écosse.

Un message de Tim Cook en hommage

Très suivi sur Twitter, le patron d'Apple Tim Cook y publie un hommage à la reine décédée : " Il n'y a rien de plus noble que de consacrer sa vie au service des autres. Nous sommes aux côtés du peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth pour honorer la vie et le dévouement au devoir de sa Majesté la Reine Elizabeth II. Qu'elle repose en paix. "

La page en hommage à la reine Elizabeth II et en accueil du site d'Apple n'est pas proposée sur toutes les déclinaisons locales de ce dernier. Elle est affichée sur une douzaine de sites parmi lesquels le site pour le Royaume-Uni bien évidemment, mais aussi l'Australie, le Canada, la Corée du Sud, l'Indonésie, le Japon, la Nouvelle-Zélande ou encore le Vietnam. Des pays du Commonwealth mais pas seulement.

Ce n'est pas la première fois - et hormis la mort du cofondateur Steve Jobs - que la page d'accueil d'Apple est revêtue de noir pour l'hommage d'une personnalité décédée. C'est toutefois rare, et d'autant plus au moment du lancement d'un produit important comme l'iPhone 14.