Nokia X50 : un smartphone 5G avec capteur photo 108 MP et Snapdragon 775 ?

HMD a relancé sa stratégie mobile avec les Nokia de série X et G, avec de la 5G en ouverture de gamme. Un autre modèle, peut-être Nokia X50, proposera une configuration relevée plus tard dans l'année.

HMD Global a revu sa stratégie mobile et relancé des smartphones Nokia avec des séries X et G qui apportent de la 5G en passant par l'entrée de gamme, via le SoC Snapdragon 480 de Qualcomm.

Ces nouvelles gammes devraient s'étoffer par la suite et il est déjà question d'un Nokia X50 (dénomination à confirmer) aux caractéristiques relevées attendu au troisième trimestre de l'année.

Nokia 8.3 5G

Selon Nokia Power User, ce modèle serait le successeur du Nokia 8.3 5G, premier smartphone de la marque compatible avec la nouvelle technologie mobile, et proposerait un affichage 6,5 pouces QHD+ PureDisplay avec rafraîchissement d'écran 120 Hz.

Nokia 9 PureView (MWC 2019)

Ce Nokia X50 serait aussi doté d'un SoC Snapdragon 775 pas encore annoncé par Qualcomm (le Nokia 8.3 5G exploite un Snapdragon 765) et il embarquerait une batterie de 6000 mAh avec charge rapide 22W.

On évoque également la présence d'un groupe de cinq capteurs photo au dos (rappelant le Nokia 9 PureView) avec un module principal de 108 megapixels, une optique Zeiss et du son spatialisé OZO Audio.

Sans être premium, il offrirait ainsi de solides caractéristiques avec un positionnement plutôt haut de gamme.