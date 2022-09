Nvidia GeForce RTX 4090 : un petit aperçu de la Founders Edition avant l'heure

Après de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois, Nvidia va enfin lever le voile sur sa nouvelle architecture Ada Lovelace et sa gamme de cartes graphiques RTX 4000 qui promet déjà une importante progression des performances.

L'événement se tiendra cet après-midi à 17h dans le cadre de la GTC avec une diffusion GeForce Beyond suivie d'une keynote du CEO Jensen Huang pour en dire plus sur les produits et sans doute présenter le nouveau modèle haut de gamme.

La RTX 4090 nous fait de l'oeil en Founders Edition

La carte graphique GeForce RTX 4090 a déjà été révélée sous presque toutes les coutures mais il manquait encore celle de la version Founders Edition (FE). A quelques heures de la présentation officielle, une capture a émergé montrant Jensen Huang en train de montrer le monstre de puissance.

On peut ainsi constater que le design est celui déjà utilisé avec les RTX 3000 sous Ampere et que le modèle occupera trois slots et utilisera un double ventilateur (un de chaque côté) pour le refroidissement. C'est la même configuration que la RTX 3090 Ti lancée il y a quelques mois et dont on a dit qu'elle était le précurseur des RTX 4000.

La nouvelle référence en matière de GPU

Le logo RTX 4090 exploite la nouvelle police observée sur une carte vidéo RTX 4080 en fuite qui avait déjà vendu la mèche du design, police retrouvée sur le site Web de Nvidia et constituant sa nouvelle identité.

On retrouvera également le cerclage argenté en X déjà observé précédemment. La rumeur veut que Nvidia ne présente ce soir que la RTX 4090 qui constituera déjà un gros morceau digne du BFGPU (Big Ferocious GPU) représenté par la RTX 3090 précédemment.

Espérons également en savoir plus sur le tarif attendu de la RTX 4090 qui s'annonce très salé avec des estimations à plus de 2000 dollars en version FE et dépassant les 2500 dollars pour les variantes AIB.

On attend à bord un GPU AD102 de 16384 coeurs CUDA avec 24 Go de mémoire GDDR6X et un TDP de 450W et la capacité de grimper à 600W. Nvidia pourrait aussi jeter le voile sur la RTX 4080 en version 16 Go (AD103) et 12 Go (AD104) de mémoire, positionnée en milieu de gamme mais qui ne serait lancée qu'après la RTX 4090.