Nvidia GeForce RTX 40 : les cartes graphiques Ada Lovelace seraient déjà en stock

Après la génération Ampere qui remplaçait Turing, Nvidia s'apprête à présenter ses nouvelles cartes graphiques Ada Lovelace et un événement est prévu le 20 septembre avec en particulier une keynote du CEO Jensen Huang à l'occasion de la GTC.

Le teasing a débuté sur le thème GeForce Beyond et de nouveaux indices autour d'Ada Lovelace sont diffusés. La présentation de la nouvelle architecture sera sans doute aussi le point de départ du lancement des cartes graphiques GeForce RTX 40 en démarrant très fort avec le modèle haut de gamme RTX 4090.

Ces derniers jours, de multiples fuites ont mis en évidence l'existence de divers modèles chez les partenaires AIB, mettant l'eau à la bouche avant l'officialisation. Et il y a peut-être une bonne raison à cela.

Trop d'Ampere avant Ada Lovelace

Selon le site Tweakdown, les cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace seraient en fait déjà en stock dans les entrepôts...depuis au moins le mois d'août. Il y a bien eu des rumeurs de production débutant dès mi-août mais Nvidia aurait fait le choix de patienter jusqu'à presque fin septembre pour lancer les grandes manoeuvres.

L'une des raisons viendrait du trop grand stock de GPU Ampere équipant les cartes graphiques RTX 30 sur le marché après les cryptocrashes et une baisse plus globale de la demande, conduisant à une chute des prix qui a déjà un impact visible sur les résultats financiers de la firme au deuxième trimestre.

Les partenaires AIB auraient même menacé, conduisant Nvidia à repousser le lancement des RTX 40 et prendre des mesures pour évacuer plus vite les GPU Ampere.

Le bon timing

Les cartes vidéo RTX 4090, RTX 4080 et RTX 4070 seraient donc déjà en stock depuis près de deux mois, attendant le moment propice pour leur lancement. Outre la problématique de l'excès ces GPU RTX 30 Ampere, il y a peut-être aussi l'attente d'une annonce chez le concurrent AMD qui doit lancer sa propre série de cartes graphiques Radeon RX 7000 sous une nouvelle architecture RDNA 3, afin de positionner au mieux ses tarifs.

Un troisième acteur sur le segment des cartes graphiques dédiées, Intel, pourrait faire son apparition avec sa gamme ARC Alchemist mais son impact devrait rester modeste et se limiter à l'entrée de gamme.

Ces différents éléments expliqueraient la prudence de Nvidia et l'accumulation de stocks dans ses entrepôts. Et c'est peut-être la raison du décalage du calendrier initial qui prévoyait une annonce en août et une première carte RTX 4090 dans la foulée le même mois.

Avec une présentation fin septembre, la nouvelle carte graphique n'arriverait plus qu'en octobre, suivie de la RTX 4080 puis la RTX 4070, avant de descendre en gamme début 2023 grâce à une RTX 4060.