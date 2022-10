Nvidia GeForce RTX 4090 : les prix effrayants des modèles custom

La promesse de Nvidia de voir ses nouvelles cartes graphiques plus accessibles que la génération précédente s'envole un peu plus avec la découverte des prix prévus pour la France sur le modèle le plus haut de gamme.

Nvidia prépare le lancement de ses cartes graphiques GeForce RTX 40 et certains revendeurs référencent déjà des modèles custom, notamment en France. L'occasion de découvrir des prix auxquels on n'était pas forcément prêts...

Un lancement légèrement retardé en France

Ainsi, la promesse faite par Nvidia de proposer ses cartes vidéo à des prix plus abordables s'envole assez rapidement au regard des tarifs annoncés chez Cybertek. Le revendeur vient de références des GeForce RTX4090 de chez ASUS, GIGABYTE, MSI et ZOTAC, avec une disponibilité annoncée entre le 7 et le 12 octobre prochain en fonction des marques et des prix particulièrement élevés.

On savait déjà que Nvidia prévoyait de commercialiser ses RTX 4080 FE au-delà des 1000 euros, tandis que la RTX 4090 Founders Edition était annoncée à 1949 euros.

Le prix en France des GeForce RTX 4090

Voici les prix annoncés des cartes Gigabyte :

GeForce RTX 4090 WindForce 24G à 1999 euros

à GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G à 2199 euros

à GeForce RTX 4090 XTREME WATERFORCE 24G à 2499 euros



Chez MSI :

RTX 4090 GAMING TRIO à 2049 euros

à RTX 4090 GAMING X TRIO à 2249 euros

à RTX 4090 SUPRIM LIQUID X à 2349 euros

à RTX 4090 SUPRIM X à 2399 euros.

Chez ASUS :

ASUS RTX 4090 24G GAMING à 2099 euros

à ASUS TUF RTX 4090 GAMING à 2299 euros

Chez Zotac :

RTX 4090 TRINITY à 2074 euros

à RTX 4090 TRINITY OC à 2099 euros

à RTX 4090 AMP EXTREME AIRO à 2189 euros



En fonction des cartes, les fréquences d'horloge seront révisées à la hausse. La RTX4090 embarque 76,3 milliards de transistors avec 16384 coeurs Cuda, 512 Tensor Cores, 128 coeurs RT et 96 Mo de cache L2. Les fréquences de base sont annoncées entre 2,23 et 2,52 Ghz et les cartes embarquent 24 Go de GDDR6X en 384 bits pour 1008 Go/s de bande passante et un TDP de 450 watts.