Pas de OnePlus 9T cette année : ça se confirme

Déjà l'an dernier, le fabricant OnePlus avait rompu avec son habitude de lancer des évolutions légères de ses smartphones de référence sur le second semestre. Face aux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, il n'avait aligné qu'un seul OnePlus 8T, estimant que les innovations mobiles ne justifiaient plus l'existence d'un OnePlus 8T Pro.

La firme a depuis lancé les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro et, assez rapidement derrière, la rumeur de l'absence d'une gamme OnePlus 9T a émergé. Elle se confirme aujourd'hui avec une déclaration officielle annonçant qu'il n'y aura ni OnePlus 9T ni OnePlus 9T Pro cette année.

La firme devrait seulement proposer une évolution du OnePlus 9R, la version spécifique au marché indien, avec un modèle OnePlus 9RT que l'on ne verra donc pas en Europe.

OnePlus 9 Pro

Après avoir mis l'accent sur la gamme Nord, avec les lancements des OnePlus Nord CE et OnePlus Nord 2, le fabricant s'est attaché à enrichir son partenariat avec le spécialiste de la photo Hasselblad en annonçant un mode XPan reprenant l'expérience de l'appareil photo éponyme avec son format panorama spécifique et proposée sur les OnePlus 9 et 9 Pro à l'occasion d'une mise à jour du firmware.

Une surcouche unifiée entre OnePlus et Oppo mais toujours personnalisée

L'annonce de l'abandon de la série OnePlus 9T intervient au moment où OnePlus précise les contours de son rapprochement avec Oppo qui va conduire à la fusion des interfaces OxygenOS et ColorOS pour donner un système unifié profitant des avantages des deux surcouches.

Le code sous-jacent sera le même mais les deux marques pourront personnaliser leur interface. OnePlus indique vouloir maintenir la philosophie consistant à ne pas intégrer de publicité dans sa surcouche et continuera de permettre de débloquer le bootloader.

La nouvelle surcouche unifiée fera son apparition dès 2022 avec la prochaine génération de smartphones de référence (Oneplus 10, à moins d'un changement de nomenclature à cette occasion).

Fort de son partenariat avec Hasselblad, OnePlus continuera de proposer des innovations dans ce domaine qui reste un élément clé dans le choix d'un smartphone premium.