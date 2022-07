OnePlus : la gamme Nord pourrait devenir indépendante

| Source : The Mobile Indian

Tout en maintenant sa lignée de smartphones haut de gamme, OnePlus a ciblé le segment de millieu de gamme en proposant des smartphones dans la gamme Nord. Equilibrés, les appareils mobiles ont rapidement trouvé leur public et la série s'est rapidement étoffée et s'est même élargie aux écouteurs TWS.

La série Nord pourrait-elle devenir indépendante et exister en tant que marque propre ? Le site The Mobile Indian affirme avoir des sources lui affirmant que Nord pourrait devenir une marque à part entière, OnePlus s'effaçant pour lui donner plus d'espace.

OnePlus Nord 2T, le dernier-né

La manoeuvre a déjà été réalisée par plusieurs fabricants, de Vivo avec la marque iQOO ou, plus connu, Xiaomi avec Redmi et Poco, permettant d'occuper un même segment de multiples façons tout en conservant la main sur le premium, plus lucratif.

Nord, une marque à part entière ?

D'après la publication, le logo OnePlus disparaîtrait alors des smartphones Nord, ne laissant qu'une mention du type "par OnePlus" ou "une marque de OnePlus". Il faut dire que la gamme Nord est riche (OnePlus Nord 2, Nord 2T, Nord CE, Nord CE 2, Nord CE 2 Lite...) et s'étire maintenant vers les accessoires (OnePlus Nord Buds...).

Elle a donc tous les ingrédients pour exister en soi, ce qui laisserait à OnePlus le soin de se concentrer sur le haut de gamme / premium sous le pilotage de Oppo. On peut imaginer que la nouvelle marque Nord offrira sa propre surcouche dérivée d'OxygenOS pour créer sa propre identité.

Tout ceci reste à confirmer officiellement mais semble cohérent avec l'évolution des fabricants de smartphones et la gestion de leurs marques au fil du temps.