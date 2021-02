Oppo dévoile sa technologie de charge sans fil à distance

Après Xiaomi le mois dernier avec sa solution Mi Air Charge puis Motorola, Oppo profite du MWC Shanghai 2021 pour évoquer sa technologie de charge sans fil à distance. Cette technologie Wireless Air Charging d'Oppo est différente de celle de Xiaomi avec une portée qui n'est pas du même acabit.

Manifestement, Oppo vise un autre objectif et utilise la résonance magnétique. Une technologie de charge par résonance magnétique qui fait notamment penser au système de charge sans fil PowerPlay de Logitech.

" La charge commence dès que l'appareil se trouve à quelques centimètres du tapis de charge, et les utilisateurs peuvent même jouer à des jeux pendant la charge sans fil ", explique Oppo. Il est question d'une distance de jusqu'à 10 cm et pour jusqu'à 7,5 watts.

Les détails manquent encore concernant la solution Wireless Air Charging d'Oppo, mais il est clair qu'il ne s'agit pas de couvrir une zone étendue et un rayon de plusieurs mètres comme veut le faire Xiaomi avec la transmission et la conversion en énergie électrique d'ondes millimétriques.

Wireless Air Charging et Oppo X 2021

Une vidéo d'Oppo montre l'absence de câble et de socle de chargement, ainsi qu'une liberté de mouvement au-dessus d'un support de charge avec en vedette - et tant qu'à faire - son concept de smartphone à écran enroulable Oppo X 2021. Même lorsque ce dernier est surélevé, légèrement penché et en action, la charge se poursuit.

Xiaomi a déjà prévenu que sa Mi Air Charge ne sera pas proposée cette année. Faut-il s'attendre à une sortie plus rapide pour le Wireless Air Charging d'Oppo ? La marque fait en tout cas parler d'elle et va plus loin en annonçant la Flash Initiative avec des partenaires comme FAW-Volkswagen, Anker et NXP Semiconductors.

L'ambition est d'apporter un accès à la technologie de charge rapide dans davantage de situations et produits, ce qui se conjuguera avec VOOC d'Oppo.