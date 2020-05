Snapdragon 600 avec 5G : premières informations du SoC de milieu de gamme

A côté du Snapdragon 865 et son modem X55 et de la série Snapdragon 765 / 768 avec modem X52, Qualcomm doit annoncer avant la fin de l'année un SoC Snapdragon 600 avec 5G intégrée. Quelques détails viennent peut-être d'émerger.

Dans la bataille pour la 5G, Qualcomm est parti du haut de gamme et commence à descendre doucement. Cela a donné le SoC Snapdragon 865 avec son modem 5G Snapdragon X55 séparé mais aussi des SoC Snapdragon 765 / 768 avec un modem 5G Snapdragon X52 intégré.

La firme de San Diego a promis de lancer aussi un SoC Snapdragon 600 avec 5G avant la fin de l'année pour continuer de descendre en gamme et permettre de faire apparaître des smartphones 5G plus abordables.

La concurrence commence déjà à se faire sentir avec les multiples déclinaisons de la gamme Dimensity de MediaTek comptant les Dimensity 1000 / 1000+ pour le premium mais aussi les Dimensity 800 / 820 pour le milieu de gamme, permettant déjà de proposer des smartphones 5G à moins de 500 dollars.

Huawei compte aussi déjà des processeurs mobiles 5G positionnés en milieu de gamme, à l'image du SoC Kirin 820 récemment annoncé, et il est déjà question de SoC encore plus abordables, tandis que Samsung se fait aussi plus incisif dans ce domaine avec des SoC Exynos 850 et 880 compatibles 5G.

Il va donc être important pour Qualcomm de pouvoir jouer sur ce même terrain et les premières informations autour d'une plate-forme Snapdragon 600 avec 5G ont commencé à se diffuser en Chine sur les réseaux sociaux.

Le leaker Digital Chat Station évoque ainsi une plate-forme SM6350 octocore organisée avec 2 coeurs puissants ARM Cortex-A77 2,2 GHz et 6 coeurs économiques 1,8 GHz.

Ce SoC embarquerait également un GPU Adreno 615 cadencé à 850 MHz et son officialisation resterait calée sur le second semestre 2020.