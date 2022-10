Raspberry Pi : la pénurie et les prix gonflés vont durer

Depuis le début de la crise sanitaire du Coronavirus, les Raspberry Pi ont progressivement disparu des stocks des revendeurs pour finalement ne plus arriver qu'au compte-gouttes.

En marge, les prix ont également significativement grimpé : certains revendeurs profitent de l'occasion pour augmenter leurs marges et les kits Raspberry Pi 4 normalement proposés autour des 48€ se voient souvent affichés au-delà des 110, voire 150 euros.

Une pénurie qui entraine une hausse des prix

Pas de chance non plus du côté de l'occasion : voyant les prix grimper les revendeurs ont adapté leurs tarifs et il est difficile de mettre la main sur un Raspberry Pi (quelconque) en dessous de 80 €. Même le Raspberry pi Zero W, normalement vendu autour de 8€ se retrouve ainsi à plus de 70 euros, quand il est disponible...

Depuis quelques semaines, on parle de sortie de crise des semi-conducteurs d'ici quelques mois, néanmoins pour la Fondation Raspberry, la situation ne devrait pas changer immédiatement. Ebon Upton, directeur de la fondation a expliqué une situation bien plus complexe.

Ce dernier indique ainsi que dans les faits, Raspberry continue de fabriquer près d'un demi-million de cartes chaque mois. Si la pénurie touche les utilisateurs, elle se limite surtout aux particuliers.

Les professionnels servis en priorité

En effet, la pénurie ne trouve pas son explication dans la difficulté à mettre la main sur les composants clés des nano-ordinateurs, du moins pas entièrement, mais plutôt dans l'augmentation drastique de la demande de ce type de cartes sur le marché professionnel.

Raspberry donne ainsi la priorité des expéditions vers les industriels et professionnels. La Fondation explique qu'il s'agit d'assurer l'opération de ces derniers et donc de garantir les moyens de subsistance de millions de personnes. Les revendeurs pour le marché des particuliers sont donc les derniers servis avec des stocks de plus en plus faibles.

Les clients OEM sont et seront toujours privilégiés, a récemment confirmé Raspberry et les clients de détail ne devraient pas voir leur approvisionnement changer de rythme dans l'absolu.

La crise va durer

Ebon Upton a par ailleurs indiqué que si un utilisateur avait un besoin urgent d'un Raspberry, il pouvait toujours contacter la fondation par email en expliquant sa situation et son caractère urgent, sans garantir toutefois qu'il lui sera vendu une carte quelconque.

Difficile donc d'espérer pouvoir mettre la main sur une des cartes électroniques de la marque avant longtemps.

Il existe toutefois quelques alternatives : Orange Pi, Banana Pi, PandaPi... Ou encore des cartes similaires chez Nvidia, Intel ou AAEON, avec des prix qui ont malgré tout augmenté ces derniers mois. Du côté de la Chine et notamment des fabricants d'imprimantes 3D, un secteur très demandeur de Raspberry Pi depuis la montée en puissance de l'OS Klipper, certaines marques ont décidé de produire leurs propres cartes inspirées des Pi, c'est le cas chez FLSun, Biqu ou encore Creality.