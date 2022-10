Ce concurrent de Tesla est forcé de rappeler tous ses véhicules électriques produits

La jeune marque Rivian Automotive se rêve en digne concurrent de Tesla dans le domaine des véhicules électriques et elle peut compter sur le soutien financier de géants comme Amazon et Ford.

Si elle a déjà présenté plusieurs automobiels de type pickup et SUV et peut compter sur une commande d'utilitaires électriques pour Amazon, elle est suivie de près par les analystes et observateurs du marché qui s'inquiètent de ne pas la voir atteindre ses objectifs de production.

Défaut dans la direction

La firme elle-même a déjà divisé par deux sa prévision en la fixant désormais à 25 000 unités pour 2022 mais cette nouvelle cible pourrait elle aussi être manquée. Rivian a annoncé le rappel de la quasi-totalité de ses véhicules électriques produits jusqu'à présent (près de 13 000 voitures) à la suite de la découverte d'une pièce mal ajustée pouvant faire perdre le contrôle de la direction.

Rivian R1S

Le défaut, qui se manifeste par des bruits, vibrations ou un fonctionnement anormal de la direction, n'a pas fait de victimes mais sept cas ont été recensés et le correctif peut être apporté en quelques minutes en atelier.

Cela concerne les pickups Rivian R1T, les SUV Rivian R1S mais aussi une partie des vans électriques construits pour Amazon, même si le constructeur indique que le défaut d'ajustement n'est présent que sur quelques modèles, justifiant tout de même un rappel volontaire.

Craintes sur la production

Rivian a produit jusqu'à présent un peu plus de 13 000 véhicules jusqu'à présent et se dit toujours confiant dans son objectif mais l'annonce du rappel n'a pas vraiment rassuré les investisseurs.

Le cours de Rivian est en chute de plus de 67% depuis le début de l'année du fait des craintes sur la production et du contexte économique incertain. Dès à présent, les analystes tablent sur un volume de véhicules plus faible que prévu, vers 23 500 véhicules.

Lucid Air

Rivian n'est pas seul constructeur de voitures électriques à souffrir de la conjoncture actuelle. Son concurrent Lucid Group a lui aussi été contraint de revoir à la baisse ses objectifs de production face au contexte de pénurie de composants, de difficultés d'approvisionnement et à la montée de l'inflation pour ses véhicules électriques.

S'il peut compter sur les investissements et la commande de 100 000 véhicules venue de l'Arabie Saoudite, la montée en cadence de la production s'avère problématique.

C'est une difficulté qu'a déjà surmontée Tesla, non sans avoir passé un "enfer de mise en production" pour la Tesla Model 3, selon les termes d'Elon Musk qui avait indiqué que cela avait bien failli mettre le constructeur en faillite.

Depuis, la production est passée de quelques dizaines de milliers de Tesla Model S et X à près d'un million de véhicules (essentiellement des Tesla Model 3 et Model Y construits annuellement dans ses Gigafactories aux Etats-Unis, en Chine et désormais en Europe, du côté de Berlin.