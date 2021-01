Après le Galaxy S21 Ultra, le stylet S Pen fonctionnera avec d'autres smartphones

Durant sa présentation des smartphones Galaxy S21, Samsung a confirmé que son modèle premium Galaxy S21 Ultra pourra utiliser le stylet S Pen qui était jusqu'à présent réservé à la série Galaxy Note.

Cet expansion de l'usage du stylet a alimenté les rumeurs sur la disparition à venir des smartphones Galaxy Note et l'on verra donc au second semestre si la prédiction est avérée ou non.

En attendant, il faudra un étui spécial pour loger le stylet du Galaxy S21 Ultra, ce dernier ne comportant pas d'emplacement prévu à cet effet, et l'accessoire n'offre pas autant de fonctionnalités que celui du Galaxy Note 20 en éliminant par exemple le contrôle par gestuelle (Air Control).

Et comme attendu, il semble que le support du stylet S Pen est prévu pour de futurs smartphones Galaxy. Le site SamMobile a obtenu une réponse officielle de Samsung indiquant que le projet est bien d'"étendre l'expérience S Pen à d'autres catégories d'appareils à l'avenir".

On retrouve là la rumeur selon laquelle le futur smartphone avec écran pliable Galaxy Z Fold 3 attendu au second semestre pourrait lui aussi supporter le stylet S Pen.

Pour rappel, il est déjà possible de précommander les smartphones Galaxy S21 / S21+ et S21 Ultra jusqu'au 28 janvier, avec des écouteurs sans fil Galaxy Buds Live ou Galaxy Buds Pro en cadeau.