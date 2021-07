Samsung : le Galaxy S22 Ultra ne passerait pas à un capteur 200 megapixels

Avec toutes les rumeurs de l'arrivée d'un capteur photo 200 megapixels, on pouvait penser que le Galaxy S22 Ultra en serait doté. Que nenni.

La course aux megapixels a repris ces deux dernières années avec l'irruption des capteurs 64 megapixels puis 108 megapixels. A la pointe de la tendance, on trouve le fabricant chinois Xiaomi mais le groupe Samsung n'a pas hésité à proposer lui aussi un module 108 megapixels sur son Samsung Galaxy S21 Ultra.

Alors que l'arrivée des premiers capteurs 200 megapixels semble probable (et supportée par les derniers SoC mobiles), on pouvait penser que Samsung proposerait ce type de module sur le Galaxy S22 Ultra de 2022, d'autant plus que le groupe coréen est censé le proposer dans sa gamme de capteurs Isocell.

Bloc photo du Galaxy S21 Ultra

Le leaker Ice Universe douche toutefois ces espoirs en affirmant que le Galaxy S22 Ultra proposera toujours un capteur 108 megapixels. Il s'agirait toujours du module Isocell HM3 dans une version optimisée.

Augmenter le nombre de megapixels n'a pas que des avantages. Cela impose d'utiliser des capteurs avec des pixels plus petits captant moins de lumière et générateurs de bruit avec une perte de détail à la clé.

Il est possible de compenser ces phénomènes avec le pixel binning qui regroupe des capteurs pour simuler des pixels de plus grande taille mais les contraintes physiques initiales persistent et sont moins bien compensées en vidéo.

Le Galaxy S22 Ultra pourrait toutefois ne pas manquer d'innovation avec un zoom périscopique avec lentille mobile permettant un zoom continu sur une plage de grossissement x3 à x10.