Xiaomi Mi 12 : la future référence avec un capteur photo 200 megapixels ?

Le groupe chinois Xiaomi a fait du nombre de megapixels un argument de vente pour ses smartphones, en proposant très tôt des capteurs 64 megapixels et 108 megapixels.

Cette tendance n'est pas forcément suivie par ses concurrents qui préfèrent souvent privilégier optique et qualité en basse lumière avec des modules ne dépassant pas 50 megapixels.

Toujours est-il que Xiaomi ne compte pas en rester là et préparerait déjà une nouvelle montée dans l'échelle des megapixels sur smartphone. Selon le leaker chinois Digital Chat Station, la firme va intégrer un capteur photo de 200 megapixels dans au moins l'un de ses smartphones Mi 12 (pour le Mi 12 Ultra ?) qui constituent sa gamme de référence du début d'année.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Comme pour le module 108 megapixels, c'est chez Samsung que Xiaomi irait trouver ce nouveau capteur photo dont le développement était encore évoqué en début d'année.

Il serait aussi question d'un partenariat avec Olympus, dont la marque pourrait être inscrite sur la coque du Mi 12. Le capteur serait de type 1/1,37 pouce et ne proposerait donc pas le format 1 pouce que l'on a vu arriver dans quelques smartphones (Sharp et Leica), avec des pixels de 0,64 µm comme le module Isocell JN1 récemment annoncé, et du pixel binning 16 en 1 créant des metapixels 2,5µm pour donner des photos de 12 megapixels lumineuses et restant détaillées.

Le leaker évoque aussi logiquement la présence d'un SoC Snapdragon 895 (dénomination à confirmer), successeur du Snapdragon 888, assez logique dans la mesure où Xiaomi est souvent l'un des premiers à soutenir la plate-forme premium à peine annoncée.