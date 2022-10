Samsung Galaxy S23 : ça va bouger pour la batterie

Les smartphones de la gamme Galaxy S23 de Samsung sont logiquement attendus pour le début de l'année 2023. Les rumeurs entourant cette nouvelle fournée d'appareils premium prennent de plus en plus d'ampleur. Elles sont aidées en cela par des informations glanées dans documents d'organismes de certification, notamment concernant les batteries.

Selon Galaxy Club, le Galaxy S23+ aura droit à une batterie de 4700 mAh, alors que c'est une capacité de 4500 mAh pour le Galaxy S22+. En rappelant par ailleurs que le Galaxy S21+ profite de son côté d'une batterie de 4800 mAh.

Concernant le Galaxy S23 Ultra, ce serait une batterie de 5000 mAh et donc une même capacité que pour le Galaxy S22 Ultra. Par contre, pas d'indication pour la capacité de batterie pour le Galaxy S23. Elle est de 3700 mAh pour le Galaxy S22.

Vers une charge rapide du même acabit

Si les capacités pour les batteries sont une chose, il n'y a cependant pas d'indication au sujet des optimisations logicielles que compte apporter Samsung afin d'améliorer l'autonomie de ses appareils, ni même pour le SoC (que du Snapdragon 8 Gen 2 ?) et la consommation d'énergie des composants.

C'est de ce fait toujours l'expectative malgré cette fuite qui faisait défaut jusqu'à présent. Du moins, elle tend à confirmer un changement pour le Galaxy S23+ et la batterie EB-BS916ABY qui avait été identifiée sans information sur sa capacité.

A priori et même étrangement, il n'y aurait pas d'évolution en matière de charge rapide. Elle est de 25 W en filaire et 15 W en sans fil pour le Galaxy S22. Avec les Galaxy S22+ et S22 Ultra, c'est une compatibilité avec une charge rapide de 45 W en filaire et 15 W en sans fil.

Un design dans la continuité

D'après le leaker OnLeaks, le design des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra sera sans véritablement chamboulement par rapport à celui des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra.

Le Galaxy S23 Ultra devrait en tout cas être le premier smartphone de la marque à disposer d'un capteur photo de 200 mégapixels.