Samsung Galaxy S23 : son processeur mobile pas encore annoncé mais déjà en benchmark

Le géant Samsung prépare ses smartphones de référence de prochaine génération pour le début de l'année prochaine. Si l'on en croit les premiers rendus, la série Galaxy S23 devrait conserver les fondamentaux de la gamme actuelle tout en faisant progresser la fiche technique pour accueillir les nouvelles puces mobiles premium.

Justement, le Galaxy S23 est passé par le benchmark Geekbench, confirmant la présence du prochain SoC premium de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 8 Gen 2.

On ne sait pas encore si Samsung se passera totalement des puces Exynos cette année, l'écart entre ses propres solutions et celles de Qualcomm se creusant d'année en année.

Une configuration CPU atypique

Toujours est-il que cela permet de confirmer la configuration CPU particulière du processeur mobile de Qualcomm qui devrait être annoncé au mois de novembre prochain.

Le SoC Snapdragon 8 Gen 2 profitera d'une gravure en 4 nm chez TSMC (il faudra encore attendre l'an prochain pour le passage au 3 nm) et sa configuration CPU devrait être particulière cette année.

Toujours octocore et avec jeu d'instructions ARMv9, il devrait proposer 1 coeur ARM Cortex-X3 cadencé à 3,36 GHz, 4 coeurs intermédiaires (répartis en deux groupes aux cadences différentes ARM Cortex-A715 et A710) et 3 coeurs économiques ARM Cortex-A510.

C'est cette partie du SoC qui est particulièrement mise à l'épreuve sur Geekbench. Les résultats donnent des scores de 1524 points en test single core et 4597 points en test multicore, à comparer avec les valeurs de 1230 / 3790 points pour un SoC Snapdragon 8 Gen 1 de référence (mais qui peut être amélioré par les fabricants de smartphones).

Le SoC Snapdragon 8 Gen 1 étant lui-même gravé en 4 nm et doté de coeurs proches de la future configuration, la progression de la valeur en single core reste légère et est plus étoffée sur le multicore mais on ne sait pas l'état de finalisation du processeur testé et une marge d'amélioration reste possible pour la version finale.

La concurrence sera rapide

Le smartphone testé est immatriculé Samsung SM-S911U, ce qui suggère une version US, et embarque Android 13. Il embarquait ici 8 Go de RAM. Le benchmark ne teste pas le GPU mais des indications suggèrent que le Snapdragon 8 Gen 2 proposera un GPU Adreno 740, légèrement optimisé par rapport à l'Adreno 730 du Gen 1.

Le processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 pourrait très vite rencontrer de la concurrence, voire se faire doubler en terme d'annonce par MediaTek qui préparerait un SoC Dimensity 9200 attendu début novembre.

Ce successeur du Dimensity 9000 continuera de venir sur les plates-bandes de Qualcomm en visant le segment des puces mobiles premium et en se dotant lui aussi d'un puissant coeur ARM Cortex-X3.