Samsung va vendre plus de smartphones récents reconditionnés

Samsung prend conscience de la nécessité de reconditionner ses smartphones : tant dans un souci écologique que pour répondre aux demandes des utilisateurs d'accéder à des appareils moins chers.

Une offre reconditionnée actuelle trop pauvre

Actuellement, la marque sud-coréenne propose bel et bien une rubrique "Reconditionné par Samsung" sur son site Internet, néanmoins elle reste assez pauvre tant au niveau des modèles proposés (actuellement uniquement le Galaxy Note 20) que les stocks disponibles.

Pourtant, la demande est de plus en plus forte : depuis quelques années le marché du reconditionné explose, surtout dans le high tech. Le concept séduit de plus en plus d'utilisateurs qui souhaitent à la fois faire un geste pour la planète en offrant une seconde vie à des appareils électroniques, tout en profitant d'un prix plus accessible et d'une garantie constructeur ou revendeur.

Au sein de la rubrique dédiée de Samsung, il faut être rapide pour faire des affaires : les stocks des smartphones les plus intéressants sont limités et partent en quelques minutes.

Samsung va toutefois renforcer son offre et annonce proposer des smartphones plus récents dans ses offres reconditionnées. On devrait ainsi rapidement trouver le tout dernier Samsung Galaxy S23 à un prix plus avantageux que celui du neuf.

Un marché qui explose

Les offres garantissent de 20 à 40% de réduction sur le prix du smartphone neuf, des remplacements de pièces certifiées par Samsung ainsi qu'une garantie constructeur intacte. Si un composant venait à être défaillant, il sera ainsi pris en charge par Samsung. De plus, Samsung précise que tous les appareils reconditionnés profitent d'une batterie neuve, peu importe leur état, ils sont également mis à jour vers la dernière version disponible de l'OS et reçoivent un nouvel IMEI.

La garantie associée à ces appareils est de 2 ans là où les organismes indépendants de reconditionnement ne proposent que 6 mois à un an. De plus, le site propose également la livraison gratuite sous 48 heures.

Le reconditionné pour écraser la concurrence

Si Samsung investit lourdement dans le reconditionné, c'est également pour mieux faire face à la concurrence : si la marque continue de s'imposer comme un leader sur le marché, sa position est de plus en plus contestée par les marques chinoises aux tarifs agressifs. En outre, le marché a également beaucoup changé ces dernières années avec un écart de plus en plus grand entre le prix des smartphones de milieu de gamme et les smartphones Premium. Le recours au reconditionné devient donc de plus en plus naturel pour les usagers ne souhaitant pas forcément les dernières technologies (d'autant qu'elles sont également de plus en plus rares d'une génération à l'autre), ni même payer le prix fort pour un appareil qu'ils préfèrent, en contrepartie, changer plus souvent.