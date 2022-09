Honor lancera un smartphone pliant pour l'Europe

Pour la première fois, Honor va commercialiser des smartphones pliants en Europe, avec donc l'intention de venir concurrencer Samsung qui est le précurseur sur ce marché par le biais de ses smartphones Galaxy Z Fold et Z Flip. Les dernières itérations Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 ont été introduites cet été.

La jeune marque chinoise Honor a déjà engrangé de l'expérience sur ce segment des smartphones pliants. Dans un format du type Galaxy Z Fold pour se plier ou déplier comme un livre, le Honor Magic V ne profite toutefois d'une disponibilité qu'en Chine depuis le début de l'année. C'est ainsi son successeur qui sera proposé en Europe.

Après le Honor Magic V

Le Honor Magic V est équipé d'un SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm avec 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage. Il embarque une batterie de 4750 mAh avec charge rapide 66 W. Il dispose d'un module photo avec trois capteurs de 50 mégapixels (grand angle, ultra grand angle et Spectrum Enhanced) et dToF 8x8.

L'affichage interne souple est de 7,9 pouces avec définition de 2272 x 1984 pixels et taux de rafraîchissement 90 Hz (ratio 10:9), tandis que l'affichage externe est de 6,45 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et ratio 21:9.

Une stratégie Dual Flagship pour Honor

L'arrivée d'un smartphone pliant de Honor sur le marché européen s'inscrit dans le cadre d'une stratégie dite Dual Flagship. Elle s'appuie sur deux smartphones premium chaque année. Il y aura donc un smartphone pliant, ainsi qu'un smartphone haut de gamme plus conventionnel aux bords arrondis.

L'heure n'est toutefois pas encore venue de divulguer des informations concernant le prochain smartphone pliant de Honor. Il faudra attendre 2023 pour une annonce officielle (même s'il y aura les fuites habituelles plus ou moins orchestrées), sachant que c'est également pour l'année prochaine que Oppo prévoit de lancer en Europe un smartphone pliant. Après le Oppo Find N en Chine.

Le Honor 70 débarque en Europe

Pour le moment, c'est son Honor 70 que Honor introduit en Europe (déjà connu en Chine) avec un prix qui débute à 549 €. Comme le Nothing Phone (1), il est équipé d'un Snapdragon 778G Plus (5G). Ce SoC est associé à 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage. Il affiche sur un écran Oled FHD+ de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Honor 70 devrait notamment ravir les amateurs de vlogs grâce un mode Solo Cut permettant d'enregistrer deux vidéos en même temps. Une première vidéo est centrée sur une personne, tandis que la deuxième met en scène l'ensemble d'un groupe de personnes.

Il est équipé d'un module photo avec capteur principal Sony IMX800 Super Sensing de 54 mégapixels et de grande taille (1/1,49 pouce), ultra grand angle et macro de 50 mégapixels, capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels. À l'avant, c'est un capteur photo de 32 mégapixels.