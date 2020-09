TikTok : ByteDance refuse un rachat par Microsoft

C'est non pour un rachat des activités américaines de TikTok par Microsoft. Le choix se porterait sur Oracle en tant que partenaire technologique de confiance.

Microsoft informe que ByteDance - la maison-mère chinoise de TikTok - a refusé de lui céder les activités US de la populaire application de vidéos au format court. Microsoft s'était porté officiellement candidat au rachat début août.

" Nous sommes convaincus que notre proposition aurait été bonne pour les utilisateurs de TikTok, tout en protégeant les intérêts de sécurité nationale ", écrit Microsoft.

" Nous aurions apporté des changements importants pour garantir que le service réponde aux normes les plus élevées en matière de sécurité, de respect de la vie privée, de sûreté et de lutte contre la désinformation, et nous avons clairement énoncé ces principes dans notre communiqué du mois d'août. "

Aux États-Unis, TikTok revendique 100 millions d'utilisateurs par mois. Selon le président américain Donald Trump, il existe des preuves crédibles selon lesquelles ByteDance pourrait prendre des mesures qui menacent de porter atteinte à la sécurité nationale des États-Unis.

Ces accusations à peine voilées d'espionnage au profit du gouvernement de Pékin, par l'entremise d'une collecte des données d'utilisateurs, sont fermement contestées par TikTok. L'application a déposé une plainte en justice à l'encontre d'un décret signé par Donald Tump qui vise à interdire toute transaction américaine avec ByteDance ou ses filiales.

La mesure doit entrer en vigueur le 20 septembre, alors qu'un autre décret de Donald Trump impose la vente de TikTok par ByteDance d'ici le 12 novembre en cédant toutes les activités aux États-Unis. Récemment, Donald Trump a assuré qu'il n'y aura pas de prolongation. Il a déclaré : " TikTok sera soit vendu, soit fermé. "

Un partenariat entre Microsoft et Walmart avait pris forme dans l'optique d'un rachat des activités de TikTok aux États-Unis. Il n'aura donc pas suffi et le champ semble libre pour Oracle. Selon Reuters, une proposition de ByteDance serait que Oracle devienne un partenaire technologique et prenne en charge la gestion des données des utilisateurs de TikTok aux États-Unis.

Oracle mènerait également des négociations afin d'obtenir une prise de participation dans les opérations américaines de TikTok.